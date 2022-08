'Sandman': Veja o que acontece em cada episódio da série da Netflix

Sandman finalmente chegou às telas na Netflix. O Estadão já assistiu aos dez episódios que acabaram de entrar no ar, baseados nos dois primeiros volumes dos quadrinhos, Prelúdios & Noturnos e A Casa de Bonecas, e conta um pouco do que você vai ver em cada um dos capítulos - a maior parte deles tem os mesmos títulos das publicações. Se você não quiser saber nada, pare de ler por aqui, porque há possíveis spoilers a seguir.

Capítulo 1: Sono dos Justos

O único episódio assinado por Neil Gaiman, em parceria com o produtor David S. Goyer e o showrunner Allan Heinberg, apresenta Sandman, ou Sonho (Tom Sturridge), o senhor do reino que visitamos quando dormimos. Ele é membro de uma família de seres imortais conhecidos como Perpétuos e governa os sonhos, os pesadelos, a criatividade, as histórias. Em um passeio pela nossa realidade, ou mundo acordado, atrás de um pesadelo desgarrado (o Coríntio, interpretado por Boyd Holbrook), ele acaba capturado por um mágico charlatão (Charles Dance) que o aprisiona por mais de um século. Quando Sonho finalmente volta ao seu reino, o Sonhar, ele está destruído. O Coríntio tem aqui uma participação mais decisiva do que nos quadrinhos.

Capítulo 2: Anfitriões Imperfeitos

Enfraquecido, Sonho precisa retomar seu poder para poder recuperar suas ferramentas: sua areia, seu elmo e seu rubi. Ele conta com a ajuda da bibliotecária Lucienne (Vivienne Acheampong) e dos irmãos Caim (Sanjeev Bhaskar) e Abel (Assim Chaudhry), que fazem parte de uma das histórias primordiais da humanidade. Enquanto isso, Ethel Cripps (Joely Richardson) visita seu filho, John Dee (David Thewlis).

Capítulo 3: Sonhe Comigo

A primeira parada de Sonho é Londres, onde sua areia foi vista pela última vez. Lá, ele vai atrás de Johanna Constantine (Jenna Coleman), exorcista de demônios. Os dois vão juntos tentar recuperar a areia, e Sonho usa seus poderes para confortar outra pessoa. Ethel tenta convencer John Dee a abdicar do rubi que ela lhe deu anos atrás, oferecendo-lhe em troca outro amuleto. Ele acaba fugindo do hospital psiquiátrico, deixando um rastro de sangue e vísceras.

Capítulo 4: Uma Esperança no Inferno

Dee pega uma carona para sair dali, em uma viagem aterrorizante (a motorista é Sarah Niles, a Dra. Sharon Fieldstone de Ted Lasso). Sonho e o corvo Matthew (voz de Patton Oswalt) vão até o inferno para encontrar Lúcifer (Gwendoline Christie). Sonho sabe que um dos demônios tem seu elmo. Nesse episódio, Sonho mostra outra face - ele tem aparências diferentes de acordo com a cultura da pessoa que sonha. Sonho e Lúcifer entram em uma competição para ver quem fica com o elmo.

Capítulo 5: Sem Parar

Este é o episódio famoso do diner, em que John Dee, ainda com o rubi de Sonho, vai parar em um restaurante tipicamente americano em uma pequena cidade. Por sua influência, ninguém consegue sair, e ele gera o caos.

Capítulo 6: O Som das Asas Dela

Outra história famosa dos quadrinhos, quando Sonho encontra uma de suas irmãs, Morte (Kirby Howell-Baptiste). Ele está ressentido porque nenhum de seus irmãos o ajudou quando estava aprisionado. Sonho passa o dia com Morte, vendo como sua irmã trabalha ao levar os seres humanos desta para melhor. Ao contrário do que se poderia imaginar, Morte é suave, amorosa, bem-humorada.

O episódio também tem um flashback ao século 15, quando Sonho aposta com Morte que em cem anos Robert Gadling, um humano que expressa não ter vontade de morrer, vai suplicar para morrer. A cada século, Sonho aprende um pouco. Também preste atenção na aparição de Desejo (Mason Alexander Park), integrante da família de Perpétuos que tem uma rixa com Sonho.

Capítulo 7: Casa de Bonecas

A série apresenta novos - e importantes - personagens. Rose Walker (Vanesu Samunyai) é um vórtice, um ser humano que pode colocar destruir o Sonhar. Walker está em busca de seu irmão mais novo, que se perdeu no mundo depois que ela foi morar em outra cidade. Também conhecemos Lyta Hall (Razane Jammal), uma jovem viúva que é amiga de Rose e que a acompanha a Londres, onde ela tem uma entrevista com Unity Kincaid (Sandra James-Young).

As duas voltam para os Estados Unidos, mais precisamente para a Flórida, para buscar o irmão de Rose. Ficam em uma pensão cheia de personagens particulares e conhecem Gilbert (Stephen Fry).

Capítulo 8: Brincando de Casinha

O mundo dos sonhos e o mundo acordado começam a se confundir por causa da influência do vórtice, ou seja, de Rose, que fica sabendo de sua verdade.

Capítulo 9: Colecionadores

Outra parte importante dos quadrinhos, que se passa na convenção de serial killers, onde Coríntio agora é um convidado de honra.

Capítulo 10: Corações Perdidos

A sangrenta convenção segue adiante. Rose, novamente reunida com o irmão, passeia pelos sonhos dos outros. E Sonho precisa decidir o que fazer com ela e com outros. Sua relação com Desejo vai de mal a pior.