'Round 6' tem a maior estreia de série original da Netflix

O mais recente sucesso do mundo do entretenimento coreano, Round 6, mostra centenas de apostadores com dinheiro em caixa que aceitam um convite bizarro para competir em jogos infantis. Por dentro, um prêmio tentador espera com um jogo de sobrevivência de alto risco que tem um prêmio de US$ 40 milhões em jogo.

A série também está se mostrando popular entre os investidores, que estão abocanhando ações de pelo menos duas empresas relacionadas à série de suspense.

Um jogo de sobrevivência dramatizado na linha de Jogos Vorazes, o programa atualmente lidera o ranking global da Netflix e é o primeiro drama coreano a reivindicar o primeiro lugar nos Estados Unidos no serviço, de acordo com dados da empresa de classificação de streaming FlixPatrol.

O Bucket Studio, que detém uma participação na agência que representa o ator principal do Round 6, Lee Jung-Jae, cresceu mais de 70% nas últimas três sessões de negociação. A Showbox Corp. - cujo antecessor havia investido na Siren Pictures, a produtora privada do programa - saltou mais de 50% na semana passada, antes de cair na segunda-feira.

A Netflix realizou, no sábado, 25, seu primeiro Global Fan Event com uma prévia de seus próximos filmes e programas de TV. Foi uma oportunidade de provar o que o conteúdo precisa para gerar um aumento no número de novos usuários, mesmo enquanto a batalha pelos espectadores e suas carteiras aumenta.

Assista ao trailer:

Round 6 mostra um grupo de pessoas com enormes dívidas participando de uma série de jogos mortais para ganhar prêmios em dinheiro. Sua descrição da batalha entre ricos e pobres também atraiu comparações com a comédia vencedora do Oscar Parasita.

O Studio Dragon Corp., cuja série Hometown Cha-Cha-Cha está classificada em sétimo lugar no Netflix mundial, de acordo com o FlixPatrol, subiu 5,2%, seu maior ganho diário em seis meses. As empresas coreanas podem produzir "dramas e filmes altamente populares que podem representar uma séria ameaça competitiva para as potências de Hollywood", disse Kim. "Round 6 é um bom exemplo disso", disse ele.