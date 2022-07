'Resident Evil: A Série' estreia na Netflix distante do jogo de origem

A primeira temporada do live-action do clássico jogo Resident Evil chega nesta quinta-feira, 14, na Netflix e promete trama futurística e apocalíptica do universo criado pelo designer japonês Shinji Mikami. Com Lance Reddick como o virologista Albert Wesker e Ella Balinska como a esperta Jade, Resident Evil: A Série é um dos principais lançamentos do streaming em julho.

Já clássico na história do audiovisual, a série acompanha duas linhas do tempo. A primeira se passa em Nova Raccoon City - que, diferente do jogo, fica na África do Sul -, em 2022, quando as irmãs Jade e Billie Wesker percebem que seu pai pode ser responsável por um plano sombrio junto com a empresa Umbrella Corporation. Na segunda, em 2036, Jade se esforça para sobreviver a um mundo onde 6 bilhões de pessoas e animais foram infectados pelo “T-vírus”, e transformados em zumbis.

Apesar da saga como um grande ponto de partida, fãs já começaram a notar diferenças em relação à trama do jogo. Além da localização da Nova Raccoon City, o seriado tem como inspiração a pandemia da covid-19 e trará uma nova perspectiva, sem os personagens mais conhecidos pelos jogos, como Claire Redfield e Ada Wong.

O projeto é assinado por Andrew Dabb, conhecido por seu trabalho como roteirista de diversos episódios de Supernatural e pela adaptação em graphic novel de G.I Joe e Dungeons & Dragons. A primeira temporada conta com oito episódios - todos disponíveis na Netflix - com cerca de 50 minutos cada um.

A série ainda é produzida pela Constantin Film, que também foi responsável pela adaptação cinematográfica do jogo. A saga de seis filmes, lançados entre 2002 e 2016, foi guiada por Paul W. S. Anderson e também deve dialogar com a série.