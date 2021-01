Rapper e ator de 'Plantão Médico,' Deezer D morre aos 55 anos

O rapper e ator como Deezer D, conhecido por interpretar o enfermeiro Malik na série Plantão Médico, morreu na manhã de quinta, 7, aos 55 anos, segundo informações do site TMZ.

Dearon Thompson foi encontrado em sua casa, em Los Angeles, segundo o site, e a família acredita que o artista tenha sofrido uma parada cardíaca. Em 2009, ele passou por uma cirurgia no coração.

No seriado Plantão Médico, o ator esteve nas temporadas entre 1994 e 2009, em mais de 200 episódios. Deezer D também estrelou os filmes Romy e Michele, CB4 - Uma História Sem Rap End e Fear of a Black Hat.

Na música, é autor dos álbuns Livin' It Up in a Down World, de 1997, e Unpredictable (2002). No começo de 2021, lançou o single History Can't Be Stopped. Ouça.