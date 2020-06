Queer Eye: vimos a 5ª temporada e a série promete ser um alívio na quarentena

Com número recorde de episódios, chega à Netflix nesta sexta-feira, 5, a nova temporada de Queer Eye. O podcast Episódio assistiu às 10 novas histórias em primeira mão e comenta tudo nesta edição 'spin-off' especial.

Após uma temporada extra no Japão, que não convenceu aos hosts do Episódio, Queer Eye deixou um sentimento de fim de festa. Mas não para sempre.

A nova temporada chegou com tudo: a Netflix deixa um recado de amadurecimento dos ‘Fab 5, com fôlego renovado.

Em dez novas histórias, cada episódio cria laços entre participantes e apresentadores. O roteiro também está mais dinâmico e fica claro o impulso da produção, além de muitas novidades.

Fab 5 e temporada no Brasil

Quem lidera a série é um esquadrão de cinco homens gays, chamado de ‘Fab 5’, com especialistas em várias áreas. Antoni Porowski é o expert em culinária, Tan France cuida do guarda-roupas, Bobby Berk faz as reformas na casa dos participantes, Jonathan Van Ness é o cabeleireiro e especialista em cuidados pessoais e Karamo Brown ajuda na auto-estima e comportamento.

Sob mistério profundo, em fevereiro deste ano a plataforma de streaming confirmou ao Estadão a produção de uma versão brasileira do reality. Mas não explicou se será com o elenco original ou com equipe totalmente nacional.

Sobre o Episódio

O universo das séries e a revolução dos serviços de streaming, atrelados aos desafios e nostalgia da televisão são as bases do podcast Episódio. Com os hosts Clara Rellstab, Leandro Nunes e Simião Castro, a missão é trazer para o áudio a magia dessas narrativas, com análises aprofundadas e descontraídas, além de compartilhar opiniões, críticas e informações sobre os programas.

No consagrado formato de mesa redonda, o Episódio vai ao ar quinzenalmente às quartas-feiras, exceto em eventuais edições extras. O podcast já está disponível em todas as plataformas de streaming e também no portal Estadão. Os ouvintes podem ainda entrar em contato direto com os apresentadores e interagir através dos perfis no Twitter, Instagram e Facebook: @EpisodioEstadao.