Produções orientais ganham cada vez mais espaço no streaming; confira 10 dicas de filmes e séries

As produções audiovisuais orientais têm conquistado cada vez mais o público brasileiro. Em alta nos últimos anos, os filmes e séries asiáticos estão chegando nas plataformas de streaming com boas expectativas de audiência. Um exemplo de sucesso é a série sul-coreana Round 6, que no ano passado se tornou a mais assistida da Netflix.

O alcance das produções orientais também reflete na conquista de premiações importantes para o cinema. Neste ano, o filme Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, ganhou o Oscar de melhor filme internacional tornando-se a quarta produção japonesa a levar o prêmio. O longa, que tem três horas de duração, concorreu em quatro categorias, inclusive na de melhor filme.

Dois anos antes de Hamaguchi, o cineasta sul-coreano Bong Joon-Ho fez história com o filme Parasita, ao levar os prêmios de melhor filme, direção, roteiro e filme internacional. Além de ter recebido quatro estatuetas, o longa se tornou o primeiro não falado em língua inglesa a vencer o prêmio principal.

Diante do sucesso das produções cinematográficas orientais, o Estadão separou 10 dicas de filmes e séries para você assistir e conhecer um pouco mais dos enredos que estão cada vez mais populares no Brasil, além de clássicos mais antigos que tem como protagonista os artistas marciais Jet Li, Bruce Lee e Jackie Chan.

Uma Advogada Extraordinária (2022)

A série sul-coreana, de 16 episódios, conta a história de Woo Young Woo, uma jovem advogada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que foi recém-contratada por um grande escritório de advocacia. Apesar de possuir um QI elevado, ela enfrenta desafios dentro e fora do tribunal. Cada episódio tem em média mais de 60 minutos de duração. Disponível na Netflix.

A Sun (2019)

O filme taiwanês retrata a vida de uma família que é transformada após a prisão do filho mais novo e de uma tragédia devastadora. O longa é vencedor do troféu de melhor filme no Golden Horse 2019, uma premiação do cinema de Taiwan. A Sun tem duração de 2 horas e 36 minutos. Disponível na Netflix.

Pérolas no Mar (2018)

O filme chinês, que tem duas horas de duração, conta a história de dois desconhecidos que se encontram em um trem e criam um forte vínculo. Dez anos depois, eles se reencontram e refletem sobre o amor que sentem um pelo outro. Disponível na Netflix.

The K2 (2016)

De origem sul-coreana, a série conta a história de Kim Je Ha, um ex-agente do serviço secreto que guarda um segredo terrível durante sua estadia no Iraque. De volta à Coreia do Sul com o intuito de recomeçar a vida, ele acaba sendo contratado como guarda-costas da família de um candidato à presidência. The K2 conta com 16 episódios, cada um com duração média de mais de 60 minutos. Disponível na Netflix.

Midnight Diner: Tokyo Stories (2009)

A série japonesa é baseada em um mangá e se passa dentro de um restaurante acolhedor que funciona da meia-noite às 7 horas. A história é centrada na figura do ‘mestre’ Kaoru Kobayashi, que é dono do estabelecimento e está sempre determinado a atender os desejos dos seus clientes.

O local atrai um grupo diversificado de consumidores, os quais se relacionam com a comida do mestre enquanto compartilham suas histórias. A série possui duas temporadas, de 10 episódios cada, com duração de em média 20 minutos. Disponível na Netflix.

Itaewon Class (2020)

A série conta a história de Park Sae-ro-yi, um ex-presidiário que passa por uma reviravolta após ser expulso da escola e perder o pai em um acidente. Após anos preso, ele vai atrás do sonho que tinha junto com o pai: abrir um restaurante. Em um animado bairro de Seul, ele e os amigos precisam encarar a concorrência para abrir o estabelecimento.

Itaewon Class tem 16 episódios, cada um com em média mais de 60 minutos de duração. Disponível na Netflix .

O Fantástico Jaspion (1985)

A série, lançada há 37 anos, está disponível em 46 episódios de 24 minutos cada e tem como protagonista um órfão criado no universo pelo profeta Edin. Ele é recrutado para enfrentar a ameaça do demônio Satan Gross, que pretende dominar todos os planetas. A direção é de Toshiaki Kobayashi e Akihira Tojo.

O Voo do Dragão (1972)

O filme conta a história de um homem que visita seus parentes em um restaurante na Itália e tem que ajudá-los a se defender. Além do Voo do Dragão, protagonizado por Bruce Lee, outros filmes do artista marcial também podem ser conferidos no streaming, como O Dragão Chinês, A Fúria do Dragão, Jogo da Morte I e II, e a série Bruce Lee: A Lenda. Disponíveis no Prime Vídeo.

Police Story - A Guerra das Drogas (1985)

Interpretado por Jackie Chan, Ka Kui é um reconhecido policial que consegue prender o chefe do crime de Hong Kong. Após a prisão, Kui precisa proteger a secretária do criminoso, que pretende revelar os crimes cometidos por ele, mas ela engana a todos e arquiteta um plano para libertá-lo.

Recentemente, outros filmes antigos de Jackie Chan chegaram no catálogo do streaming. Longas como A Lâmina Fatal, Armadura de Deus, Armadura de Deus 2: Operação Condor, Dragões para Sempre, Protetor, O Grande Lutador, Perdedores e Vencedores, Coração de Dragão, Jovens Mestres do Kung Fu, Estrelas do Kung Fu e City Hunter - O Caçador de Encrencas, estão disponíveis no Prime Video.

Era Uma Vez na China: Guerreiros à Prova de Bala (1992)

O filme, que tem Jet Li como um dos atores principais, retrata a postura assumida pelo lendário herói de artes marciais Wong Fei-Hung contra o saque de forças estrangeiras da China. Os longas seguintes a este também estão disponíveis no streaming. Títulos como Era Uma Vez Na China 2, Era Uma Vez Na China 3 e Era uma Vez na China e na América, podem ser conferidos no Prime Video.