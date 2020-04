Podcast Episódio lista séries brasileiras para maratonar na quarentena

Um mês recheado de datas cívicas é a desculpa perfeita para um Episódio apenas com séries nacionais. Nesta edição, ‘Sintonia’, ‘Aruanas' e ‘3%’.

Para abrir, um fenômeno da Netflix entre jovens e adolescentes, gravado na Comunidade Jaguaré, na zona oeste paulistana. De Kondzilla, 'Sintonia' mostra as histórias de três amigos de infância que cresceram na favela e traçaram rumos de vida muito diferentes. Uma trama cheia de conflito, drama e funk que já tem a segunda temporada confirmada.

'Aruanas', abusa do grande elenco e do poder de produção da GloboPlay para discutir ativismo ambiental, mineração em terras indígenas e relações humanas. Com Débora Falabella, Leandra Leal e Taís Araújo no topo do elenco, a série de 2019 chega no próximo dia 28 à TV aberta e já garantiu segunda temporada.

A última das séries que merece uma maratona de quarentena na lista do podcast Episódio é 3%. A primeira narrativa brasileira no catálogo original da Netflix abriu espaço para várias outras produções, tanto na plataforma quanto em serviços concorrentes. A trama segue para a quarta e conclusiva temporada, ainda sem data de lançamento.

Para fechar, o já tradicional quadro 'Vi e Recomendo' recebe o ator Caco Ciocler, que oferece a própria visão sobre série ‘Fleabag’. O título foi um dos temas da edição ‘Fomos enganados’ do Episódio.