Phoebe Waller-Bridge desiste da nova série Amazon 'Sr. e Sra. Smith'

Phoebe Waller-Bridge, a famosa criadora e estrela de "Fleabag" (2016-2019), renunciou na última segunda-feira, 06, sua participação na série Mr. & Mrs. Smith, baseado no filme homônimo de 2005. De acordo com o site The Hollywood Reporter, a atriz deixou o projeto dentro do prazo, devido as diferenças criativas com Donald Glover na direção da série.

Apesar disso, os dois atores que, já haviam trabalhado juntos em "Han Solo: Uma História Star Wars" (2018), continuam sendo bons amigos. De acordo com a Amazon, o projeto continuará em andamento com uma nova atriz para substituir Phoebe. Donald Glover, que como ator brilhou na série "Atlanta" e triunfou na música com seu pseudônimo Childish Gambino, permanece neste projeto como protagonista, produtor executivo e co-criador (junto com Francesca Sloane).

Em fevereiro passado, foi anunciado que Phoebe e Donald seriam os novos "Mr. and Mrs. Smith" nesta produção para o streaming, que irá reimaginar o filme estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie. "Donald e Phoebe são dois dos criadores e artistas mais talentosos do mundo. É realmente um sonho para nós, assim como será para o público do mundo todo, ter essas duas forças colaborando na equipe ", disse Amazon na época.

"Sr. e Sra. Smith", a comédia de ação após a qual Pitt e Jolie começaram seu relacionamento romântico e que levou o ator a se divorciar de Jennifer Aniston, foi um sucesso de bilheteria mundial que arrecadou US $ 488 milhões. O filme narra as aventuras de um casal de assassinos que trabalham para agências rivais e são encarregados de se matar, reacendendo seu relacionamento monótono. A nova série partirá dessa história e tem estreia prevista pela plataforma de streaming em 2022./EFE