Personagens de Mauricio de Sousa, Franjinha e Milena protagonizarão série da HBO Max

Mais personagens de Mauricio de Sousa vão ganhar vida nas telas, desta vez em formato de série. Aproveitando a celebração de aniversário da HBO Max, a plataforma de streaming acaba de divulgar o início das gravações de Franjinha e Milena em Busca da Ciência, novo live-action coproduzido pelo Cartoon Network em parceria com a Biônica Filmes e a Mauricio de Sousa Produções.

Juntos, a dupla, interpretada por Fabrício Gabriel e Bia Lisboa, embarca em uma jornada divertida, com o propósito da descoberta por meio do pensamento científico. Franjinha, com sua habilidade para as exatas e invenções, e Milena, sua nova amiga, cheia de atitude, curiosidade e talento nato para as biológicas, vão criar uma forte amizade cheia de colaboração e aprendizado.

Guiado por Milena, Franjinha começa a se comunicar melhor e transmitir de maneira clara todo o seu conhecimento, enquanto a garota, cheia de perguntas inteligentes e interessantes, se percebe cientista também.

A direção da produção ficou por conta de Mauro D`Addio, que tem supervisão artística de Daniel Rezende, responsável pelas adaptações para o cinema de Turma da Mônica - Laços e Turma da Mônica - Lições. Todo o conteúdo, incluindo os roteiros da série, foi acompanhado de perto pelos pesquisadores do Instituto Serrapilheira, que dão o suporte técnico-científico para o universo da ciência construído na narrativa.