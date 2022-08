'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder': Veja data de estreia, novos episódios, elenco e trailer

A nova série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder vai estrear no dia 1.º de setembro, às 22h, na Amazon Prime Video. A primeira temporada terá 8 episódios, que vão entrar no ar simultaneamente no mundo todo: sempre às sextas-feiras, à 1h. O último episódio da primeira temporada será exibido no dia 14 de outubro. Foram confirmadas 5 temporadas no total.

Uma pré-estreia nesta segunda-feira, 15, com a presença de Jeff Bezos, fundador da Amazon e um dos maiores entusiastas da bilionária produção, apresentou a série baseada na obra de J.R.R. Tolkien - ela se passa milhares de anos antes dos episódios de O Hobbit e O Senhor dos Anéis.

Drama épico, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder mostra, pela primeira vez, as lendas heróicas da Segunda Era da história da Terra-média. De acordo com a sinopse, os espectadores vão "voltar a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruína, heróis improváveis​​foram testados, a esperança ficou pendurada pelo mais fino dos fios e um dos maiores vilões que já saíram da caneta de Tolkien ameaçou cobrir todo o mundo na escuridão".

Elenco e produção O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

A série é liderada pelos showrunners e produtores executivos J.D. Payne & Patrick McKay. Juntando-se a eles estão os produtores executivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, além dos produtores Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip é coprodutor executivo e dirige a série junto com J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

O elenco de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder conta com atores como Morfydd Clark (Galadriel), Robert Aramayo (Elrond), Markella Kavenagh (Elanor "Nori" Brandyfoot), Joseph Mawle (Oren), Benjamin Walker (Gil-galad), Tyroe Muhafidin (Theo), Lenny Henry (Sadoc Burrows) e Max Baldry (Isildur), entre muitos outros.

Veja trailers de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder