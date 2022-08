'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder', 'aventura épica feita com amor', tem pré-estreia nos EUA

Considerada a série de televisão mais cara da história, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder foi apresentada mundialmente na segunda-feira, 15, em Los Angeles em uma luxuosa estreia com Jeff Bezos, fundador da Amazon, cuja plataforma audiovisual, a Amazon Prime Video, transmitirá a produção.

A tão esperada megaprodução será lançada em 2 de setembro no Amazon Prime com um orçamento de US$ 1 bilhão. Mas, segundo seus produtores, o custo é uma "pechincha".

A produção televisiva parece ter sido uma obsessão pessoal de Jeff Bezos, o bilionário fundador da gigante do comércio eletrônico que também se tornou uma grande plataforma audiovisual.

A ambiciosa adaptação do universo criado por J.R.R. Tolkien em seus romances começou quando a Amazon Prime comprou os direitos por US$ 250 milhões, há cerca de cinco anos.

Ambientada no universo de J.R.R. Tolkien, milhares de anos antes dos eventos da famosa trilogia cinematográfica, a série deve se passar em cinco temporadas de dez episódios cada.

Bezos se juntou ao elenco de atores e diretores na estreia nos estúdios Culver, na Califórnia, na noite de segunda-feira, onde os dois primeiros episódios foram exibidos antes de um show de luzes realizado por dezenas de drones iluminados.

A produtora executiva Lindsey Weber chamou o custo de US$ 1 bilhão de uma "manchete muito chamativa sobre a qual as pessoas gostam de falar", mas prometeu que os espectadores "verão que o dinheiro está na tela".

Falando à AFP no tapete vermelho, Weber declarou que o orçamento se deve "à produção de cinco temporadas".

"Se você olhar para o que custa fazer um filme de grande sucesso, somos uma pechincha em comparação", acrescentou.

A história de Os Anéis de Poder

Os Anéis de Poder se passa 4 mil anos antes da história da trilogia O Senhor dos Anéis e do Hobbit, na Segunda Era da Terra-Média esboçada de forma fragmentada em outros livros de Tolkien.

A produção conta com um amplo elenco de atores pouco conhecidos do público internacional.

Morfydd Clark e Robert Aramayo interpretam as versões mais jovens dos elfos Galadriel e Elrond, personagens já conhecidos dos fãs dos filmes.

"É uma história de aventura épica, com temas universais e um verdadeiro trabalho de amor. Todos nós trabalhamos muito nisso e espero que as pessoas gostem", disse Aramayo na estreia na segunda-feira.

"Eles construíram uma cidade, com uma doca e barcos flutuando nela. É alucinante e muito, muito incrível poder atuar em alguns desses cenários", acrescentou.