'O Livro de Boba Fett' se inspira em filmes de gangster e velho oeste, diz atriz

O Livro de Boba Fett, uma nova série da franquia Star Wars, está no streaming da Disney+ com episódios novos semanais contando a história de um misterioso caçador de recompensas que cativou os fãs da saga com breves aparições nos filmes O Império Contra-ataca, de 1980, e O Retorno de Jedi, de 1983.

Temuera Morrison interpreta o guerreiro em sua armadura ao lado de Ming-Na Wen no papel de Fennec Shand, uma mercenária que é a parceira de Fett no crime. Ambos os personagens aparecem brevemente no final da segunda temporada da série The Mandalorian. A série de Boba Fett acontece na mesma linha do tempo.

A Reuters conversou com ambos os atores sobre a inspiração para a série e as histórias e relações de seus personagens.

Vimos vocês dois no final de The Mandalorian, que é baseado em filmes clássicos de faroeste. No que O Livro de Boba Fett é inspirado?

Wen: Ainda se inspira em algumas coisas dos filmes de velho oeste, pois queremos manter a linhagem, já que somos um spin-off de The Mandalorian. O que é ótimo é que a série tem seu próprio estilo, estamos explorando o submundo, como se fosse inspirado em filmes de gangster como O Poderoso Chefão ou Gangues de Nova York.

Quais são os desafios de trazer personalidade a um personagem que esteve apenas brevemente nas telas no passado?

Morrison: Estamos retirando as roupas que compõem esse personagem. Ele passou por muita coisa, perdeu seu pai quando era muito jovem, e se tornou esse matador de aluguel solitário. Gostamos muito do processo de trazer ele para frente. Essa série também é sobre algumas das histórias, para conhecermos mais sobre sua cultura, sobre os Cavaleiros de Tusken que o prenderam.

Vocês podem explicar a relação entre os dois personagens?

Wen: Fennec é meio das ruas, e aprendeu suas habilidades lá e é bem solitária. Boba Fett cresceu no ambiente imperial, e recebeu treinamentos por isso, mas então foi abandonado para se virar sozinho.

Uma das coisas que nos unem é o fato de que nós dois tivemos experiências de quase morte em Tatooine e sentimos essa vulnerabilidade, e descobrimos que, talvez, estar sozinho não seja mais uma boa opção.

Morrison: Ela é o cérebro, e eu sou os músculos.

Vamos ver o Baby Yoda de novo?

Morrison: Este é o "Livro de Boba", não o "Livro do Baby Yoda"! Veremos algumas boas surpresas.