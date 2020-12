Novo trailer de 'Cobra Kai' resgata franquia de 'Karate Kid'

Após as duas temporadas de sucesso, lançadas no YouTube, a série Cobra Kai, teve trailer divulgado da terceira temporada na Netflix. A produção narra os acontecimentos de Karate Kid e se passa 30 anos depois da franquia de filmes, estrelada por William Zabka, no papel de Johnny Lawrence e Ralph Macchio, como Daniel LaRusso.

No trailer, os efeitos de uma briga entre dojos da escola marca a todos e deixa o jovem Miguel ferido. Enquanto Daniel volta a relembrar do passado, Johnny persegue sua redenção. Tudo está em jogo, entre alunos e senseis.

Com produção executiva de Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett , a quarta temporada de Cobra Kai também está confirmada.

Assista ao trailer.