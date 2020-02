Novo podcast do 'Estado' estreia com novidade exclusiva da série 'Queer Eye'

O universo das séries de televisão e streaming ganhou uma nova casa no Estado. A partir desta quarta-feira, 19, os leitores e ouvintes do jornal poderão se aprofundar em tudo aquilo que diz respeito às produções audiovisuais seriadas no podcast Episódio.

O objetivo é aliar crítica, informação e conversa, para analisar em profundidade as séries e os temas que elas propõem - ou escondem. Mas também trazer impressões e opiniões próprias de forma leve e descontraída, com bom humor e um toque de acidez.

No consagrado formato ‘mesacast’, os apresentadores Clara Rellstab, Leandro Nunes e Simião Castro - idealizador do projeto - debaterão em episódios temáticos com três séries a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras. A cada edição, um convidado especial completa o programa indicando uma série que gosta de assistir.

Para o editor do núcleo de áudio do Estado, Emanuel Bonfim, a criação do podcast Episódio é uma oportunidade de diversificar o tipo de material produzido em podcast no grupo, extrapolando o jornalismo factual. “A gente está atento e interessado em novos formatos e novas frentes de conteúdos. Não só do ponto de vista de linguagem, de modo que cada podcast possa ser original, mas também em poder falar com um maior número de pessoas”, avalia.

Estreia

O primeiro episódio, Séries pra ver no Carnaval, esmiúça três produções originais da Netflix: The Umbrella Academy, The End of the F***ing World e Queer Eye - esta última com direito a uma novidade exclusiva. E, para o quadro Vi e Recomendo, a personalidade brasileira que trará uma sugestão de série é a cantora e drag queen Pabllo Vittar - cuja indicação foge de qualquer estereótipo que a ela poderia ser atribuído.

O Episódio já está disponível em todas as plataformas de streaming e também no site do Estado. Os ouvintes podem entrar em contato direto com os apresentadores através do @EpisodioEstadao no Twitter e no Instagram.

Podcasts do Estadão

O Estadão começou a produzir os próprios podcasts em abril de 2017, com a estreia do Estadão Notícias. Atualmente, o jornal produz 13 programas: além do Estadão Notícias, há o Notícia no seu tempo, Editorial Estadão, Colunistas do Jornal Eldorado, Estadão Esporte Clube, Eldorado Expresso, Por Aí e BR Político Chama.

Em 2019, como parte da transformação digital pela qual o jornal passa foi fundado o Núcleo de Áudio do Estadão. Desde a sua criação, em setembro, o grupo já produziu três produtos especiais: Crianças que Leem, de autoria da repórter especial de educação, Renata Cafardo; Se Liga no Vestibular, em parceria com a editoria de Metrópole; e Política Sub30, série idealizada pela editoria de Política.