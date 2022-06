Nove dicas de séries e filmes no streaming para curtir no feriado

Muito frio, feriado prolongado, nada como essa mistura para dar início a uma caçada a atrações para curtir dentro de casa, de preferência debaixo de boa coberta. Para dar uma mãozinha nessa busca que pode ser trabalhosa, selecionamos algumas produções que podem agradar aos mais diversos gostos, filmes e séries disponíveis em plataformas de streaming.

Com tantas produções chegando a cada mês, realmente é bem complicado para qualquer um ficar atento a tudo, sempre vai ficar de fora alguma produção que poderia ser interessante ver. Nestas dicas, caso goste de ação, temos, com a série Reacher, na Amazon Prime Video. Seu lado romântico fala mais alto, a pedida pode ser Toscana, um filme de amores e bons pratos, na Netflix.

Então, vamos lá, quem sabe tem alguma dica que possa ser boa para você, confira a seguir.

Bridgerton - Netflix

Produzida por Shonda Rhimes e Chris Van Dusen, a série de época, que é baseada no livro best-seller de Julia Quinn, coloca em cena a alta sociedade londrina do século 19. Nela, o retrato de um mundo cheio de charme, glamour e muito luxo, mas também impiedoso e bem competitivo. A Netlix tem suas temporadas disponíveis, em cada uma, as histórias vividas pela família Bridgerton, em busca de bons casamentos para os filhos. Em meio a essa busca, muitas fofocas e tramoias entre os personagens.

Amor e Monstros - Netlix

Ação e emoção é o que rola no filme dirigido por Michael Matthews. Na história, Joel (Dylan O’Brien) é um adolescente que vive um mundo futuro dominado por monstros, o que o tornou um ser solitário em luta pela sobrevivência. Mas eis que um dia ele consegue manter contato através de rádio com Aimee (Jessica Henwick), que foi sua namorada da época de escola. Os sentimentos entre os dois voltam a tocá-los, mas eles estão distantes 130 quilômetros. Mas isso não será obstáculos para que Joel parta em busca de Aimee, claro que não será uma jornada fácil, mas será divertida para o público.

Jornada da Vida - Netflix

Dirigido por Philippe Godeau, o filme é protagonizado por Omar Sy, que interpreta um ator de sucesso, Seydou, em viagem à África para divulgar seu novo livro. Ele ainda não sabe, mas tem um fã muito determinado a conhecê-lo, que empreende uma longa viagem, sozinho e escondido da família, para conhecer seu ídolo. Ele é Yao (Lionel Louis Basse), um garotinho que fará Seydou se redescobrir e rever valores.

Obi-Wan Kenobi - Disney+

Série do universo Star Wars começa dez anos depois dos eventos dramáticos de Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith, momento em Obi-Wan sofre sua maior derrota - a queda e a corrupção do melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que passou para o lado sombrio como o cruel Lorde Sith Darth Vader. No elenco, Ewan McGregor retorna em seu icônico papel como o Mestre Jedi, Hayden Christensen também reprise vivendo o personagem icônico Darth Vader. A direção é de Deborah Chow.

O Poder e a Lei - Netflix

Com uma segunda temporada a caminho, a série mostra as estratégias do advogado Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), que é um idealista, para defender as causas mais complexas. Nesta primeira temporada, sabemos que Haller está há um bom tempo sem exercer a profissão, mas é requisitado por uma juíza para dar prosseguimento a casos de outro advogado morto. Também integram o elenco, Neve Campbell, Becki Newton e Krista Warner. Baseada na série de livros de Michael Connelly, a história também já foi para o cinema, em 2011, em filme estrelado por Matthew McConaughey.

Reacher - Amazon Prime Vídeo

Baseada na obra de Lee Child, e que já ganhou versão para o cinema com Tom Cruise, a série da Amazon traz a história do veterano investigador da polícia militar Jack Reacher (Alan Ritchson), que vive sem rumo pelo país. Nesta temporada, a primeira, Reacher chega à pequena cidade de Margrave, na Geórgia, onde se depara com as pessoas do local em choque com o primeiro homicídio em 20 anos. Por ser novo na cidade, é logo visto como suspeito, mas não será a polícia nem os poderosos locais que o deterão na luta para provar sua inocência e encontrar os verdadeiros criminosos.

Tico e Teco: Defensores da Lei - Disney

Os simpáticos esquilos Tico e Teco estão de volta nessa aventura em formato live-action. Na história, os dois estão separados, pois deram rumos distintos a suas vidas. Vivendo entre desenhos animados e humanos na atual Los Angeles, os dois parceiros decidem se reunir após o sumiço de um ex-colega de elenco. Agora, devem esquecer os problemas do passado, retomar a amizade estremecida e voltar a assumir o papel de Defensores da Lei para solucionar esse mistério.

Toscana - Netflix

Com uma trama no melhor estilo 'sessão da tarde', leve e com história romântica, Toscana é dirigido por Mehdi Avaz. Filme mostra a história de Theo (Anders Matthesen), um chef reconhecido que tem restaurante na Dinamarca. Exigente ao extremo com sua equipe e com ele mesmo, Theo recebe a notícia da morte do pai, que lhe deixou como herança um castelo onde morava na Toscana. Para decidir o que fazer com o bem, quer vender a propriedade, o chef parte para o local. Será lá que ele, em meio a desavenças com os empregados que ali trabalham, que ele estabelecerá uma relação com Sophia (Cristiana Dell'Anna).

Vale Night - Star+

Comédia dirigida por Luís Pinheiro mostra um dia na via de um rapaz que só pensa em se divertir, mas a vida vai exigir um bocadinho a mais dele. A divertida história mostra o dia em que Vini (Pedro Ottoni) precisa cuidar do filho um dia inteiro, pois a mãe da criança Daiana (Gabriela Dias), está muito cansada por ter de lidar com as inúmeras responsabilidades da maternidade. A garota arrisca deixar a criança com o pai, que aceita na marra mas quer também aproveitar seu dia. O rapaz vai com o filho encontrar seus amigos e em determinado momento se dá conta que a criança sumiu. Será uma noite e tanto para todos. Também estão no elenco, Linn da Quebrada, Yuri Marçal e Jonathan Haagensen.