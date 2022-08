Novas imagens da quinta temporada de 'Cobra Kai' mostram retorno de vilão de 'Karatê Kid'

Novas imagens da quinta temporada da série Cobra Kai, derivada de Karatê Kid, foram reveladas nesta terça-feira, 9, e mostram o retorno do vilão Mike Barnes, que aparece no terceiro filme da franquia, Karatê Kid 3: O Desafio Final, de 1989. Ele será interpretado novamente pelo ator Sean Kanan.

No final da quarta temporada, Terry Silver diz em um momento que pode "encontrar um ou dois velhos amigos" para ajudar com o Cobra Kai enquanto John Kreese enfrenta a justiça. Possivelmente ele estava falando de Mike. No entanto, ainda não se tem muita informação sobre a participação do personagem na temporada, apenas rumores.

A quinta temporada da série deve focar na dúvida entre os caminhos. Com Terry Silver focado em Kenny, isso pode indicar problemas para o vilão. E é possível que Kenny perceba que seus talentos são mais adequados em outro lugar.

Mais uma temporada da série está sendo pensada, de acordo com o produtor Josh Heald. "Não estamos escrevendo o final da série para a quinta temporada. Não acreditamos que filmamos duas temporadas da série neste ano. Nas nossas cabeças, é louco acreditar o quão adiantados estamos na história em relação ao que os fãs viram até então", disse em entrevista recente.