Nova versão de 'How I Met Your Mother' é pautada pela diversidade

How I Met Your Mother fez sucesso entre 2005 e 2014, ao falar de amigos em Nova York que lidam com aventuras e desventuras amorosas. How I Met Your Father, que está no ar no Star+, com episódios novos todas as quartas-feiras, tenta seguir o modelo da versão mais antiga. “Mas não é um reboot”, explicou o showrunner Isaac Aptaker em evento da Associação de Críticos de Televisão. “É uma sequência independente, que se passa no universo da série anterior.”

Em How I Met Your Mother, o Ted do futuro narrava seus passos até conhecer a mãe de seu filho. Na nova versão, Sophie (voz de Kim Cattrall) faz o mesmo, só que falando do pai de seu filho. Hilary Duff é quem desta vez vive Sophie, uma mulher de 30 e poucos anos sem sorte nenhuma no amor. “Eu gosto de papéis com os quais as pessoas se identifiquem”, diz a atriz. “Neste caso, falamos como é difícil encontrar o amor neste mundo em que vivemos e como é duro encontrar alguém cara a cara. Mas ela tem um círculo de amigos maravilhosos.”

Esse grupo é formado por Valentina (Francia Raísa), Charlie (Tom Ainsley), Jesse (Chris Powell), Ellen (Tien Tran) e Sid (Suraj Sharma). A maior diferença na nova versão está justamente nos amigos: ao contrário da série original, em que todos eram brancos, desta vez há mais diversidade.