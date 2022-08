Nova temporada de 'Rolling Kitchen Brasil' muda regras e permite duplas que não são casais

Na próxima semana, dia 18, estreia a segunda temporada de Rolling Kitchen Brasil no canal pago GNT, reality show de culinária em que duplas se enfrentam preparando dois pratos cada, que tem apresentação do multitalentoso Paulo Vieira. E se antes a competição era entre casais, agora as duplas também podem ser de amigos e colegas de trabalho, ou o que o apresentador brincou chamando de "gente que tem a ver". Outra novidade é a chegada de dois jurados. Juntam-se à chef Heaven Delhaye, o também chef Cadu Moura, finalista da última temporada de Mestre do Sabor e a humorista Ariana Nutt.

A segunda temporada, segundo Paulo, é uma prova de que a primeira foi um sucesso. "A gente conseguiu fazer um projeto que foi legal de crítica, de público, e é muito bom estar nessa segunda temporada", disse o apresentador, que assumiu cozinhar bem. "Tudo que uma mãe faz, eu sei fazer na cozinha: arroz, feijão, feijoada, rabada, galinhada... Poderia facilmente ter um boteco", brinca Paulo.

A chegada dos novos jurados, segundo Paulo, vem para somar à produção, que já tem os três primeiros episódios disponíveis no Globoplay. "Bons personagens têm uma falha e eu acho que Ariana vem para ser minha [no programa]", diz sobre a chegada de Ariana Nutt no elenco. "Eles falaram assim: 'a gente quer que você conte algumas coisas do Paulo', comecei até a contar o que não podia. Vim com toda a minha verdade", continua a humorista, amiga de longa data do ator, que deixou claro, entre piadas, que não teve nada a ver com a contratação dela.

Do lado dos especialistas em cozinha, os chefs Heaven Delhaye e Cadu Moura, a experiência é de voltar a uma competição gastronômica como jurados - Heaven já esteve no Masterchef e Cadu no Mestre do Sabor. "Sou muito honesta com os pratos, comi uma das piores comidas da minha vida, mas comi algumas deliciosas também", conta a chef que tem três restaurantes e esteve na primeira temporada do programa. "A gente fica de cima e tem uma noção da cozinha inteira, então vemos o que eles estão fazendo de errado", diz Cadu, que está chegando para enriquecer o corpo de jurados na segunda temporada. Os dois afirmam que alguns pratos surpreenderam.

O primeiro programa traz uma homenagem às delícias das praias nacionais: Dani Calabresa e Richard Neuman enfrentam Deborah Secco e Hugo Moura no preparo de uma empadinha de camarão com molho de pimenta e uma esfirra de carne com molho de tahine. Spoiler: um deles colocou muita pimenta, o que fez os jurados quase não conseguirem comer, segundo Heaven e Cadu.

Mudança de regras

Na primeira temporada os participantes eram apenas casais. Agora, os convidados do programa podem ser casais, amigos, colegas de trabalho e "gente que tem a ver", como diz Paulo. Jojo Todynho, Fernanda Paes Leme, Di Ferrero, Isabeli Fontana, Sasha Meneghel, Daphne Bozaski, Ana Hikari, John Drops, Lucas Guedez, Alvaro, Sophia Abrahão, Esse Menino, Foquinha, Thelma Assis, Luciana Gimenez e Vitor diCastro são alguns dos participantes da competição culinária, produzida pela Endemol Shine Brasil e dirigida por Fábio Ock.

Os jurados confessam que, em alguns momentos foi difícil conciliar o julgamento dos pratos com as relações, mas assumem que o profissionalismo venceu. "Eu admirava muito as pessoas, mas uma coisa é meu lado fã e outra é o que eles me apresentam", conta Heaven. Menos com Sasha Meneghel, porque "Sasha não pode perder", brinca Ariana sobre a participação da filha de Xuxa no programa, que cozinhou ao lado do marido. Durante a entrevista, o elenco revelou que João Figueiredo sofreu um acidente durante as gravações. O cantor gospel se cortou e levou seis pontos.

Ariana também lembra do episódio com Igor Guimarães e Ane Freitas, comediants amigos dela e de Paulo. "Tinha hora que eu pegava a panela de Ane e falava: 'mexe isso'; mas com os outros a gente mostrava que era educado", brinca a humorista.

Multitalentoso

Quando a nova temporada de Rolling Kitchen Brasil estrear, o público vai ter mais uma oportunidade de acompanhar o talento de Paulo Vieira. O ator, que começou o ano com um quadro no Big Brother Brasil, apresentou o Avisa Lá Que Eu Vou no GNT, que virou um quadro no Fantástico, lançou o livro infantil O dia que a árvore do meu quintal falou comigo, também está em cartaz nos cinemas com o filme O Palestrante, de Fábio Porchat. Neste domingo, Paulo também estará no primeiro episódio da Batalha do Lip Sync, que estreia no programa Domingão do Huck, competindo contra Leticia Colin.

Mesmo com a agenda lotada, ele assume: "falta ainda fazer muita coisa". "Quero escrever mais música, já estou com contrato para fazer mais dois livros, quero dirigir mais, sobretudo direção artística", conta. E não para por aí: "tenho ainda muita ideia de programa, não tenho meu programa na TV aberta, ainda não fiz meu filme".

Paulo é só gratidão e muito trabalho em vista. "Na verdade, sinto que esse momento é de esquentar os tambores para o artista que eu quero ser, estou num momento incrível e espero aproveitar essa luz para realizar os sonhos que eu tenho. É um ano muito importante de minha vida", reflete. "Tem uma lista de coisas que eu quero e eu quero muita coisa", finaliza.