Nova temporada de 'Expresso do Amanhã' tem motim pelo último lugar vivo da Terra

Sete anos após a Terra se tornar um lugar frio e hostil à vida, um grupo de humanos percorre o planeta à bordo de um trem. O Expresso do Amanhã chega com sua segunda temporada na próxima terça, 26, na Netflix.

A produção da TNT é estrelada por Jennifer Connelly e Daveed Diggs, e reúne aventura e um pouco de ficção científica ao narrar a vida dos passageiros de um trem que vaga pelo planeta congelado. Organizado por classes sociais, os últimos vagões comportam os mais pobres, que vivem sem luz e alimentação. No meio, está a classe média, e nas primeiras composições, os ricos que puderam pagar para sobreviver com todo conforto.

Ao fim da primeira temporada, a série muda tudo de lugar e promete muita ação. No trailer desta segunda temporada, um novo conflito surgirá com o aparecimento do grande nome por trás da criação do trem: o Sr. Wilford, interpretado por Sean Bean.

Lançada em maio de 2020, Expresso do Amanhã gravou a primeira e segunda temporada juntas. Confira o trailer.