No Dia da Mentira, o podcast 'Episódio' comenta séries que enganaram o público

Fomos enganados! Para celebrar o icônico Dia da Mentira, o podcast Episódio debate produções de streaming que pareciam ser uma coisa, mas acabaram sendo outra completamente diferente.

Na lista, os hosts Clara Rellstab, Leandro Nunes e Simião Castro comentam o final frustrante da última temporada de Game of Thrones, fenômeno da TV da última década, que uniu tribos, mas também decepcionou.

Outra produção que confundiu um pouco o público foi a série australiana Please Like Me, protagonizada pelo ator e comediante Josh Thomas. Ao debater temas como transtornos mentais, depressão e ansiedade, as quatro temporadas da série não passaram despercebidas, como a trilha sonora de abertura. Ainda assim, a série divide opiniões, como aconteceu neste Episódio.

Por último, Fleabag também veio para confundir, com a estranha trajetória da personagem de Phoebe Waller-Bridge, e que já foi indicada pelo ex-presidente dos EUA, Barack Obama. O seriado é baseado em um monólogo estrelado por ela e que está em cartaz em Londres desde 2013.

A atriz Alice Wegmann é a convidada do Vi e Recomendo dessa Episódio. Aos 24 anos, ela atuou Onde Nascem os Fortes (2018) e Órfãos da Terra (2019), da TV Globo.

