Netflix: Produções nacionais são apostas para o mês de junho

A primeira parte da quarta temporada de Stranger Things finalmente está disponível na Netflix. A segunda só estreia em julho. Até lá, a gigante do streaming aposta em produções nacionais no seu catálogo, a mais importante delas, é Maldivas, que marca a chegada da atriz Bruna Marquezine na plataforma.

Para facilitar a sua experiência, o Caderno 2 listou alguns dos principais lançamentos do serviço que entram no catálogo em junho. Além de produções nacionais, tem a nova temporada de The Umbrella Academy e a estreia de La Casa de Papel: Coreia.

Confira o que chega na Netflix em junho

Maldivas - 15 de junho

A série que marca a estreia de Bruna Marquezine na plataforma conta a história de uma jovem que se muda para o Rio de Janeiro em busca da mãe, moradora da Barra da Tijuca. No entanto, um incêndio suspeito provoca uma investigação de assassinato que a envolve. A produção nacional, uma das principais apostas da gigante para o primeiro semestre, também conta com atuações de Manu Gavassi, Sheron Menezzes e Carol Castro.

Yuri Marçal: Ledo Engano - 2 de junho

Este especial de quase uma hora de duração tem o comediante Yuri Marçal falando sobre família, raça, religião. No programa, Yuri também conta detalhes de uma treta online.

La Casa de Papel: Coreia - 24 de junho

Para que gostou de La Casa de Papel e é apaixonado pelas narrativas coreanas, a nova série é uma ótima pedida. Desta vez, ladrões vão invadir a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano.

The Umbrella Academy: Temporada 3 - 22 de junho

Este mês também marca a volta da série indicada ao Emmy, que estreia sua terceira temporada. A produção original da Netflix conta a história de uma família de super-heróis completamente disfuncional.

Impacto Profundo - 1 de junho

O filme, que já se tornou um clássico apocalíptico, mostra um cometa gigantesco que está em rota de colisão com a Terra. Um astronauta veterano vai liderar uma missão espacial para tentar salvar o planeta. O longa de 1998 tem um jovem Elijah Wood, intepretando Leo Biederman, um garotinho responsável pela descoberta do cometa. O filme também conta com a presença de Morgan Freeman, no papel de presidente dos Estados Unidos e Robert Duvall, que vive o Capitão Spurgeon "Fish" Tanner, responsável pela missão.

Jennifer Lopez: Halftime - 14 de junho

A estrela Jennifer Lopez reflete sobre sua carreira multifacetada e a pressão de viver sob os holofotes neste documentário, que revela toda a garra e determinação que a levaram ao estrelato. O filme abre as portas para a vida da cantora, que fala sobre sua evolução como mulher latina, mãe e artista, assumindo o comando da própria carreira e usando sua voz para um propósito maior.