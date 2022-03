Netflix paralisará produções na Rússia como resposta à invasão da Ucrânia

O teatro La Scala em Milão anunciou hoje que o maestro russo Valery Gergiev foi informado de que não irá conduzir a ópera A Dama de Espadas no dia 5 de março conforme planejado e que será substituído por Timur Zangiev, após não receber uma resposta ao seu pedido de condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia. Gergiev já havia sido vetado pela Filarmônica de Paris e em Viena.

O superintendente da ópera Dominique Meyer escreveu uma carta ao maestro Valery Gergiev na terça-feira informando que o Scala irá encomendar a ópera de Tchaikovsky a um novo diretor, explicou os responsáveis em um comunicado.

O teatro milanês explicou que na manhã de 24 de fevereiro, após a invasão do território ucraniano pelo exército russo, o superintendente, de acordo com o presidente da Fundação, Giuseppe Sala, escreveu uma carta ao professor convidando-o a pronunciar a favor da resolução pacífica do conflito, conforme ditado pela Constituição Italiana.

"Sem resposta após seis dias, e três dias antes da apresentação, é inevitável buscar uma solução diferente", explica na nota do La Scala, que anunciou que as próximas apresentações de A Dama de Espadas "serão realizadas pelo maestro Timur Zangiev, que já conduziu parte dos ensaios com grande apreço da orquestra".

O teatro reiterou "seu apoio aos cidadãos ucranianos que foram vítimas dos ataques e aos muitos cidadãos russos que expressaram corajosamente sua condenação à guerra nos últimos dias". "Nosso teatro será sempre um lugar de discussão e debate entre diferentes tradições e culturas", concluiu.

Anna Netrebko

Nesta terça-feira, a soprano russa Anna Netrebko anunciou que cancelaria todas as suas apresentações nos próximos meses, incluindo a que havia planejado no La Scala, devido à polêmica gerada por sua postura contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. "Após uma profunda reflexão, tomei a difícil decisão de me retirar da vida de shows por enquanto", disse o cantor de 50 anos, que também tem nacionalidade austríaca e reside habitualmente em Viena.

"Espero que o meu público possa compreender esta decisão", diz a cantora, no passado considerada próxima do presidente russo Vladimir Putin, numa mensagem nas suas redes sociais em que lamentou que artistas e outras personalidades estejam a ser obrigados a criticar politicamente seu país de origem.

"Esta deve ser uma opinião livre. Como muitos de meus colegas, não sou uma pessoa política. Não sou um especialista. Sou um artista e meu objetivo é unir as pessoas além das fronteiras políticas", disse Netrebko.

"Sou contra esta guerra. Sou russa e amo meu país, mas tenho muitos amigos na Ucrânia e a dor está partindo meu coração. Quero que essa guerra acabe e que as pessoas possam viver em paz. É isso que espero e pelo que rezo", acrescentou.

Denis Matsuev

Depois de Barcelona e Viena, Paris também cancelou o recital do pianista russo e embaixador da Boa Vontade da Unesco Denis Matsuev, agendado para 31 de maio no Teatro Champs Elysées e cancelado devido à guerra na Ucrânia.

O pianista de 46 anos foi nomeado Embaixador em abril de 2014 pela então diretora da Unesco, a búlgara Irina Bokova. Matsuev foi então condecorado pelo seu trabalho de "promoção musical" entre os mais jovens e por promover a "tolerância" entre as nações graças aos festivais internacionais que organiza.

No mesmo comunicado, o Teatro Champs-Elysées também informou que o maestro russo Valery Gergiev, até agora um colaborador da Orquestra Filarmônica de Roterdã, não estará em Paris na próxima temporada.