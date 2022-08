Lançamentos da Netflix em agosto: Veja 10 dicas de séries e filmes

Agosto chegou e a Netflix preparou um catálogo repleto de produções para todos os gostos com muito suspense, aventura, romance e comédia. Com esta lista dos principais lançamentos do serviço de streaming não tem mais como dar aquela famosa desculpa de não saber o que escolher para assistir.

Veja a seguir 10 lançamentos da Netflix para agosto de 2022. E, aqui, os destaques das outras plataformas de streaming, como Disney+, Prime Video, Star+, entre outras.

Bom dia, Verônica 2° Temporada - 3/8

Anteriormente, Verônica Torres investigou um esquema de corrupção e vários casos brutais de feminicídio envolvendo um casal. Agora, após forjar sua morte, a personagem fará o que for preciso para descobrir a verdade sobre um novo caso e voltar para sua família. Durante sua investigação, ela descobre uma ligação sombria entre o orfanato onde Brandão cresceu e um missionário perigoso em busca de poder absoluto. Reynaldo Gianecchini será o novo vilão da segunda temporada e irá contracenar ao lado de Klara Castanho.

​Temporada de Casamentos - 4/8

O filme conta a história de Asha, uma moça que acabou de começar um novo emprego e não tem tempo para mais nada. O problema é que sua mãe quer arrumar um marido a todo custo para ela. Então, Asha decide sair com um dos pretendentes que sua mãe encontrou, Ravi - um homem que está fazendo uma pausa do trabalho e tem tempo de sobra. Dessa forma, os dois decidem fingir um namoro para fugir da pressão de suas famílias durante a temporada de casamentos. Eles só não esperavam se apaixonar de verdade.

​Sandman - 5/8

Já imaginou um universo em que a Morte, Destruição e Destino são representadas por personificações chamadas Perpétuos? É isso que acontece na série Sandaman, baseada na história em quadrinhos de mesmo nome escrita por Neil Gaiman. A história começa quando o Perpétuo Sonho, responsável por cuidar dos sonhos de todos que são capazes de sonhar, é capturado. Depois de anos preso, ele fica livre e sai em uma missão para restabelecer seus poderes e o Mundo dos Sonhos. Leia ainda a análise Sandman, a série que transcendeu os quadrinhos e virou fenômeno pop.

​Carter - 5/8

O novo filme de ação original sul-coreano se passa durante uma pandemia originada na Zona Desmilitarizada da Coreia, onde um vírus mutante devastou os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Na história estrelada por Joon Won, um homem acorda sem memória e é informado por uma voz misteriosa que seu nome é Carter. A voz afirma que só ele pode ouvi-la através de um dispositivo que foi implantado em seu ouvido e caso queira continuar vivo terá que colaborar com uma missão perigosa de resgate de uma jovem que talvez seja a resposta para a cura do vírus.

Locke & Key 3° Temporada - 10/8

Após o assassinato de seu pai, três irmãos se mudam para uma casa antiga de sua família com sua mãe e acabam descobrindo que o local tem chaves mágicas capazes de proporcionar poderes e habilidades. Entretanto, um demônio trapaceiro também quer essas chaves a todo custo. Já na temporada final da série, a família Locke descobre ainda mais magia ao enfrentar um novo inimigo demoníaco também determinado a roubar as chaves.

​Dupla Jornada - 12/8

A comédia de ação gira em torno de um caçador de vampiros que finge ser um limpador de piscinas no Vale de San Fernando. Protagonizado por Jamie Foxx, o personagem precisa de dinheiro para ajudar sua família, por isso terá que voltar para o sindicato que caça as criaturas do qual foi expulso por cometer vários incidentes. No longa, ele contará com a ajuda de um antigo colega do sindicato, vivido por Snoop Dogg, e um novato bem atrapalhado estrelado por Dave Franco.

Eu Nunca 3° Temporada - 12/8

A série de comédia romântica e drama adolescente gira em torno de Devi, uma jovem que está no segundo ano do ensino médio determinada a ser mais descolada - mas, para isso acontecer, acaba se metendo em mais confusão do que imaginava. Já na terceira temporada, Devi e as amigas finalmente conseguem abandonar a vida de solteiras, mas descobrem que relacionamentos não são só flores.

Como seria se…? - 17/8

O primeiro filme do serviço de streaming com Lili Reinhart apresenta a atriz vivendo duas realidades diferentes após se formar na faculdade. Em uma delas a jovem Natalie engravida de seu amigo em Austin e na outra tenta a carreira de atriz em Los Angeles. O que será que o futuro reserva para ela?

Nada Suspeitos - 17/8

A comédia brasileira retrata a investigação da morte de Jorginho, um playboy que enganou três mulheres por anos. Traídas pelo mesmo homem, as moças e suas famílias vão até a mansão dele em busca de respostas, mas acabam virando suspeitas de assassinato após Jorginho ser encontrado morto no local. A série contará com Fernanda Paes Leme, GKay, Thati Lopes, Maira Azevedo e muitos outros.

De Férias da Família - 26/8

Estrelado por Kevin Hart e Mark Wahlberg, o filme acompanha um pai que após o nascimento de seus filhos acaba deixando de lado sua vida social. No entanto, quando sua família toda viaja, o dono de casa fica com tempo livre para descansar e aceita um convite para o aniversário de um velho amigo. Ele só não imaginava que as coisas iriam sair do controle na companhia de seu colega.