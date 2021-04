Netflix lança série focada em jovens negros italianos

A plataforma de streaming Netflix lançou na quarta-feira, 21, uma série que traz uma abordagem inédita sobre a vida dos jovens negros italianos, geralmente esquecidos pelas produções no país. Zero conta a história de um entregador que, contra a sua vontade, ganha o poder de se tornar invisível para defender seu bairro na periferia de Milão, o mesmo do qual ele desejava escapar.

O protagonista é vivido por Giuseppe Dave Seke, que faz seu primeiro trabalho audiovisual, e a série de oito episódios é inspirada no livro Non ho mai avuto la mia età (Nunca tive a minha idade), de Antonio Dikele Distefano, escritor italiano filho de pais angolanos.

"Quando comecei a escrever essa série, refletia sobre o fato de que a Itália não tem uma cultura de atores e diretores negros. Mas vimos que eles existem e que é preciso envolvê-los. Acredito que 'Zero' seja a primeira janela para uma melhor representação do país", disse Distefano, que também idealizou a atração. Segundo ele, o tema da invisibilidade é uma metáfora para a situação de jovens negros que vivem nas periferias italianas. "Amanhã um garoto deve poder assistir a 'Zero' porque se vê no protagonista, se reconhece naquilo que ele faz e sente", acrescentou.

Assista ao trailer: