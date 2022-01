Netflix estreia 'Temporada de Verão' nesta sexta-feira, série brasileira com ator de Elite

Oito jovens, quatro mulheres e quatro homens, passando dias e noites quentes de verão em uma ilha paradisíaca encarando desafios com muita paquera e um pouco de drama. Não, essa não é a apresentação de mais uma temporada do reality De Férias com o Ex nem de Soltos em Floripa. Nesta sexta-feira, 21, a Netflix estreia mais uma produção nacional, a série Temporada de Verão, que tem no elenco, entre outros nomes, atriz Giovanna Lancellotti e o ator chileno Jorge López, que que interpretou Valerio Montesinos na série Elite, também da gigante do streaming.

“A série tem uma energia jovem, de pessoas se conhecendo, querendo se descobrir, querendo outras oportunidades”, conta Giovanna Lancellotti. E isso garante um pouco as comparações com os realities praianos. “Quando a gente estava gravando na praia soltaram que era De Férias com o Ex”, brinca.

Temporada de Verão é uma aposta leve da Netflix que chega na época mais quente do ano para preencher dias de calor com uma energia praiana e solar. Oito jovens: Catarina (Giovanna Lancellotti), Diego (Jorge López), Yasmin (Gabz), Miguel (André Luiz Frambach), Helena (Giovanna Rispoli), Marília (Cynthia Senek), Conrado (Maicon Rodrigues) e Rodrigo (Leonardo Bittencourt), vivem dramas e confusões bem característicos do início da vida adulta. “São jovens que estão se transformando, se descobrindo por fora da caixa de cada um”, expliva André Luiz Frambach.

De Elite para o Maresia

Em Temporada de Verão, Jorge López vive Diego, um dos funcionários do hotel. Ele namora a professora de yoga Marília. O personagem traz um trauma que vai se revelando aos poucos ao longo da série, mas que é segredo para grande parte dos personagens, incluindo sua namorada. Ele também tem um tipo estranho de relação com Catarina. Dá para perceber que existe uma tensão sexual entre os dois, mas ambos têm histórias com outras pessoas.

“É muito diferente, outro conceito, outro país. É o que eu mais gosto nessa carreira, experimentar maneiras diferentes”, explica o ator sobre a experiência de gravar Temporada de Verão em comparação com Elite. “Além disso, gravamos durante a pandemia, um contexto mundial muito difícil e conseguimos”, comemora. “Me sinto muito sortudo, nunca tinha trabalhado em um projeto que fosse tão leve, com outro código de atuação, aprendi muito, foi uma experiência muito significativa”, conta.

Gravar num contexto de pandemia fez com que a equipe se aproximasse bastante. “As únicas pessoas que eu via eram eles, então acaba que vira uma família, isso fez toda a diferença para nosso entrosamento”, diz Giovanna Lancellotti. “Foi uma honra trabalhar num momento tão difícil e poder contar uma história que fala de esperança, destino e futuro”, opina Gabz. “E entregar uma visão otimista frente a um momento presente difícil, e a gente tendo que entregar uma história de companheirismo”, completa Jorge.

A história

Estes jovens adultos trabalham no Maresia, um hotel à beira do mar em uma ilha perto de Florianópolis, a Ilha das Conchas. A única exceção é Rodrigo, que é filho de um dos donos do hotel e não faz parte do grupo de colaboradores, apesar de conhecer boa parte da turma há um tempo. O local é administrado por Vilma e Maresia, interpretados pelos veteranos Felipe Rocha e Mayana Neiva, que, além de patrões, são espécies de tutores desses jovens e que também enfrentam dilemas da vida em casal.

O universo deles é amplo. Catarina é uma menina rica, que namora Rodrigo no início da série e é obrigada a mudar de vida. “Ela está passando por um momento de transformação, aprendendo a ser gente, entendendo que o mundo não é tudo tão fácil assim e começando a ter noção do peso de se tornar uma adulta”, conta Giovanna Lancellotti sobre sua personagem. Diego é um chileno (assim como o ator), que está no Brasil para experimentar uma nova vida. “Ele é sonhador, introvertido, fiel aos amigos, apaixonado, simples, aventureiro, com uma força interna muito grande, com capacidade de se sobrepor às dificuldades, mas é um pouco cabeça dura”, diz Jorge.

Já Yasmin é uma menina paulistana da periferia que chega ao Hotel Maresia em busca de um segredo do seu passado. “Ela é talentosa, batalhadora e tem muita coisa para aprender”, explica a intérprete Gabz. Miguel é o veterano da equipe do hotel, ele conhece a ilha e o local como nenhum outro colaborador. “Ele tem uma luz e uma energia muito grandes, mas também tem muitas coisas obscuras dentro dele”, pontua André.

Helena é uma jovem sonhadora e muito animada, um de seus principais interesses é conseguir ficar com alguém durante sua estadia na ilha, Já Marília é uma professora de yoga, namorada de Diego e mãe de uma menina, a mais pé no chão entre os jovens da série. Conrado é um jovem cristão que está em conflito com os pais porque sonha em trabalhar com música, o que eles não aceitam, além do desejo de experimentar o mundo fora dos muros da igreja. Rodrigo é filho de um dos sócios do hotel e começa a história namorando Catarina. Ele também vive um conflito em casa pois seus sonhos são diferentes do que seu pai deseja para ele.