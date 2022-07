Netflix divulga trailer oficial de 'Sandman' durante a Comic-Con

Morpheus, Sonho, Devaneios. São diversos os títulos que Sandman, personagem que protagoniza a série de quadrinhos de mesmo nome, recebe em sua trajetória. Ele tomará as telas da Netflix no próximo 5 de agosto com a chegada da produção que recebeu no último sábado, 23, um novo trailer durante a San Diego Comic-Con 2022, além de um novo pôster que traz todos os personagens principais.

Com cenas inéditas – e que prometem trazer um Sonho fiel à série de quadrinhos –, o trailer mostra a busca do misterioso personagem, protagonista interpretado por Tom Sturridge, pelos pesadelos que fugiram de seu reino durante sua ausência após ter sido preso por um grupo de humanos que buscavam a Morte.

Leia Também ‘Sandman’: Criações moralmente complicadas de Neil Gaiman estão chegando às telas

Sem impedimento, os sonhos ruins, personificados por Coríntio, vivido por Boyd Holbrook, escapam para o mundo dos humanos e destroem o equilíbrio de ambas as realidades. Dessa forma, Sonho deverá percorrer por entre seu universo e o mundo dos humanos para restabelecer a hierarquia. Afinal, como ele mesmo menciona no trailer, “sem sonhos, a humanidade desaparecerá”.

Publicada pela primeira vez em 1988, Sandman é uma série de quadrinhos escrita por Neil Gaiman e publicada pela Vertigo, um selo da DC Comics. Apesar de ter ganhado fama em 1988, o personagem já existia antes da sua história consagrada, sendo fruto dos roteiristas Joe Simon e Michael Fleisher em 1974. Mas foi somente quando passou às mãos de Gaiman que Sandman se tornou uma série premiada.