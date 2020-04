Netflix divulga trailer de 'Hollywood', nova série de Ryan Murphy

A Netflix divulgou na manhã desta segunda-feira, 20, a primeira prévia da série Hollywood. Com estreia marcada para 1º de maio, a produção é assinada por Ryan Murphy, de Glee e American Horror Story.

Na história, ambientada no período pós-Segunda Guerra, um grupo de atores e diretores aspirantes busca a fama em Hollywood. Os dramas de cada personagem revelam discriminações ligadas a questões como raça e gênero. Com isso, a série, dividida em sete capítulos, mostra as injustiças que marcaram a "era de ouro" do cinema.

O elenco é formado por Jim Parsons, Samara Weaving, Dylan McDermott, Maude Apatow, Joe Mantello, Laura Harrier, Jake Picking, Jeremy Pope e Darren Criss.

Confira o trailer abaixo: