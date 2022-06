Netflix: 10 dicas de séries e filmes que chegam em julho no serviço de streaming

A virada do mês está chegando... E junto com julho chegam também as apostas da Netflix. Para facilitar quem assina o serviço de streaming, o Caderno 2 listou algumas das estreias do mês que podem valer a pena assistir.

O principal destaque da plataforma é, claro, a chegada da parte final da série Stranger Things, que terá dois episódios lançados nesta sexta-feira, 1º. Separados, os adolescentes precisarão se reunir para enfrentar juntos o malvado Vecna e tentar salvar suas vidas e a cidade de Hawkins.

Outra aposta é a chegada da terceira temporada da série nacional Sintonia, que chega ao serviço dia 13. Tem também a estreia da segunda temporada do reboot de Rebelde, que tem a brasileira Giovana Grigio no elenco, vivendo a estudante Emília.

Confira o que entra na Netflix em julho

Stranger Things 4: Volume 2 - 1/7

Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Eles vão precisar se reunir para juntar forças contra o poderoso Vecna. Mas esse é só o começo. O começo do fim. A quarta temporada é a penúltima.

Sintonia: Temporada 3 - 13/7

Doni se preocupa com o preço da fama, Rita pensa em mudar de carreira e Nando reflete sobre o caminho que escolheu. Tudo está em jogo na terceira parte da série que mostra personagens da periferia de São Paulo lutando por seus sonhos.

Rebelde: Temporada 2 - 27/7

A série, reboot da novela de mesmo nome, conta a história de estudantes de uma escola especializada em formar artistas. A nova temporada traz novas emoções e desafios para esses jovens cantores.

CONVOCANDO TODOS OS REBELDES Trouxe esse clipe pra avisar que a segunda temporada de Rebelde chega no dia 27 de julho! ❤️ pic.twitter.com/TeE8CPM67H — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 29, 2022

Uncoupled - 29/7

Abandonado depois de 17 anos de namoro, um corretor de imóveis encara a vida de solteiro, gay e quarentão em Nova York. Estrelado por Neil Patrick Harris.

Resident Evil: A Série - 14/7

Quase três décadas após a descoberta de um vírus mortal, um surto revela os segredos obscuros da Umbrella Corporation. Baseada na franquia de terror de sucesso, que tem filmes e jogos de video game.

Boo, Bitch - 8/7

É o último ano da escola, e duas amigas estão prontas para curtir a vida ao máximo! O único problema é que agora uma delas é um fantasma…

Vidrados: Temporada 3 - 22/7

O reality show de sopradores de vidro está de volta. A oficina do vidro recebe 10 novos artistas talentosos para desafios divertidos inspirados no espaço sideral, no circo, nos sete pecados capitais e muito mais.

Manifest - 15/7

Um avião aterrissa misteriosamente cinco anos depois da decolagem, levando os passageiros a viverem a estranheza de retornar a um mundo que seguiu a vida sem eles. As três temporadas da série de sucesso entram na plataforma.

Cine Holliúdy

Ainda sem data para estrear, o filme brasileiro mostra a chegada da televisão no interior do Brasil, nos anos 1970 e como isso ameaça o cinema de uma cidade. Então, o dono vai ter que usar a criatividade para que seu negócio sobreviva. A direção é de Halder Gomes.

Extraordinário - 31/7

Um menino que estudou em casa a vida inteira vai para uma escola tradicional, onde precisa fazer amizade com colegas que o atormentam por ter um rosto diferente. Com Jacob Tremblay, Owen Wilson e Julia Roberts.