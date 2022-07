Neil Patrick Harris estrela 'Uncoupled', rara comédia romântica com gay sendo o 'herói' da história

Neil Patrick Harris interpretou um número impressionante do que ele chama de “personagens extremos”, o que tornou seu papel na comédia Uncoupled especialmente atraente.

“Fui atraído pela noção de um pouco de normalidade” e nuance, disse ele sobre seu mergulho refrescante na série da Netflix. Ele interpreta um nova-iorquino repentinamente solteiro, abandonado por seu parceiro de 17 anos, tropeçando em um mundo de namoro desconhecido.

Os oito episódios de Uncoupled, que estreou na sexta-feira, representa uma mercadoria relativamente rara de Hollywood: uma comédia romântica com um personagem gay como o adorável herói da história.

Isso aumentou seu valor para Harris, assim como os veteranos do programa, produtores e roteiristas de sucesso na TV: Darren Star (Sex and the City, Emily in Paris) e Jeffrey Richman (Modern Family, Frasier) .

“Como um homem gay, pensei que ter conteúdo representativo era ótimo em uma plataforma de streaming como a Netflix”, disse Harris. O talento de Star e Richman para fazer obras com amplo apelo é comprovado, e Harris se maravilha com o hábil malabarismo do show entre o triste e o “ridiculamente engraçado”.

“Eu pensei que tudo isso era algo que não necessariamente foi feito antes. E fiquei honrado em ser convidado para fazer parte disso, para ser honesto”, disse o ator vencedor do Emmy, cuja série eclética de créditos na tela desde que começou como ator adolescente inclui Doogie Howser, MD; How I Met Your Mother; Garota Exemplar e Matrix Resurrections. Na Broadway, ele ganhou um Tony Award por Hedwig and the Angry Inch.

Em Uncoupled, Harris Michael é um agente imobiliário de Manhattan que trabalha com uma colega sincera e leal (Tisha Campbell), tem um círculo de amigos que o apoia e está enfrentando a vida como um homem de 40 e poucos anos sem amarras.

As demandas emocionais do papel fizeram com que fosse “uma jogada muito arriscada e assustadora” para Harris assinar, disse Star. “Eu diria, gay ou hétero, nunca vi tal vulnerabilidade em um personagem masculino. É um cara passando pela dor de um rompimento, e você realmente não consegue vê-lo com tanta frequência.”

Uma cena de festa de aniversário no primeiro episódio pede para Michael brindar publicamente seu parceiro Colin (Tuc Watkins) para uma multidão que não sabe que o casal acabou de se separar. É um momento de demonstração de força para Harris.

“Sua autenticidade e emoção, foi tão notável. Quando um ator eleva sua escrita assim, é por isso que você é um escritor”, disse Richman.

Harris e os criadores do programa estão na mesma página sobre o que o programa não pretende ser: uma declaração política.

“É quase o oposto”, disse Star. “Era como, este é o lugar onde estamos. É onde o mundo, o público se moveu, eles querem ver um show como esse. Você não precisa ser gay para se ver refletido nesses personagens, porque é muito sobre a humanidade dessa experiência.”

Harris vê valor em um trabalho que é “apenas uma fatia de representação sem agenda… Se alguém se esforçar demais para realizar uma agenda específica com arte, encontrará os dois extremos. As pessoas que amam vão abraçá-lo, e as pessoas que não amam vão se sentir ofendidas por isso.”

Uncoupled é verdadeiro, mas também “muito compulsivo e não se leva muito a sério”, disse ele.

Para o ator, que é casado e pai de família – ele e o ator-chef David Burtka ter dois filhos – Uncoupled foi uma chance de se aventurar em um aspecto da vida que Harris teve a sorte de evitar.

“Eu não comecei a namorar muito mais tarde do que a maioria, e quando comecei a namorar, todos foram muito bem. Eu não tenho muitas feridas de relacionamento”, disse ele. “Estou com David há 18 anos e, uma vez que começamos a namorar, nós realmente nunca paramos.”

Entrar na dor de cabeça fictícia acabou sendo estranhamente recompensador.

“Em uma versão muito estranha e alterada da minha realidade, esse foi um papel empolgante de interpretar porque tocou, trouxe emoções que eu não tinha sentido – que espero não sentir – mas que eu era obrigado a sentir, “, disse Harris. Por outro lado, cenas que exigiam que ele mostrasse uma boa quantidade de pele o deixaram imperturbável.

“Felizmente, era minha própria pele, então eu estava familiarizado com isso”, disse Harris, com uma entrega perfeita e inexpressiva. Então ele fica sério, descrevendo uma auto-imagem saudável e invejável.

“Não tenho muita modéstia. Eu tenho 49 anos. Eu tenho feito isso desde os 13 ou 14 anos. Não preciso de cortina de vestiário”, disse ele. “Em Hedwig, você viu quase tudo. Eu malho bastante e me sinto mais confiante em minha própria pele do que antes.”

Ele sente a necessidade de explicar aos gêmeos, nascidos em 2010, que o pai está quase todo na TV?

“Eu pensei muito sobre isso quando estávamos filmando, ‘Hum, as crianças vão assistir isso?’”, disse Harris. Ele tem certeza que eles não vão, e oferece uma explicação bem fundamentada: como é comum, seu filho e sua filha rotineiramente sentem vergonha do que seus pais fazem. Ele se lembrou de caminhar com eles para a escola e perguntar sobre isso no dia seguinte.

“Por favor, pare de falar”, um o repreendeu, lembrou Harris. “Então eu acho que se eles assistissem Uncoupled e vissem minha bunda nua na tela, eles ficariam mortificados. Eles não querem ver minha bunda nua saindo do chuveiro no banheiro. Eu acho que eles simplesmente não vão querer assistir.”