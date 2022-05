Natalie Holt é primeira mulher a compor trilha sonora para a saga Star Wars

A compositora Natalie Holt é uma das responsáveis pela trilha sonora da série Obi-Wan Kenobi, ao lado de John Williams, de acordo com a revista Vanity Fair. Natalie é a primeira mulher a compor músicas para a saga Star Wars.

Natalie Holt já tem alguns trabalhos na Disney, como a trilha sonora da série Loki, vilão da Marvel. A compositora foi indicada ao Emmy por seu trabalho na série Victoria.

“Cheguei ao final do último episódio. Eu acabei de finalizar e sinto que encontrei a minha voz", disse em entrevista à publicação. "Demorou um pouco para conseguir isso, porque você se sente paralisada no começo, pensando ‘Meu Deus, é Star Wars!’", completou.

Obi-Wan Kenobi, série da Disney, estreia no dia 27 no serviço de streaming Disney Plus, e mostra como o mestre Jedi vai lidar com as consequências de ter perdido seu aprendiz Anakin Skywalker para o lado sombrio da força, quando se torna o Lord Sith Darth Vader.

Confira o trailer de Obi-Wan Kenobi