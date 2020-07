Musical 'Hamilton' vira filme e entra para catálogo do streaming Disney+

Cinco anos depois de invadir a Broadway com sua performance multirracial e hip-hop sobre os fundadores dos Estados Unidos, Hamilton chega a milhões de lares ao redor do mundo na sexta-feira como filme. Filmado em três dias em 2016 no musical com elenco original, o filme chega ao serviço de streaming Disney+, no momento em que os EUA comemoram o fim de semana do Dia da Independência.

Para o criador e astro Lin-Manuel Miranda, essa é uma chance de se conectar com pessoas em meio a restrições globais para combater a pandemia de coronavírus. O teatro ao vivo nos Estados Unidos está fechado desde meados de março. "É realmente ótimo que tenhamos a capacidade de dar isso de presente neste momento", disse Miranda. "Esse lembrete de que ei, teatro ao vivo é maravilhoso. Não se esqueça de nós quando pudermos voltar."

O musical, que ganhou 11 prêmios Tony, conta o passado dos EUA da perspectiva dos dias atuais. Foram escolhidos atores negros e latinos para interpretar Alexander Hamilton, George Washington, Aaron Burr e outras figuras históricas brancas como jovens revolucionários rebeldes que buscam a independência em relação ao Reino Unido há mais de 200 anos.

Em vez de uma versão cinematográfica do espetáculo, o filme Hamilton oferece ao público os melhores assentos da casa. "Não estamos cortando tempo e não estamos movendo cenas", disse o diretor Thomas Kail. "O que eu estava tentando fazer é usar as lentes para dar intimidade ao público e também lembrá-lo de como era estar no teatro."