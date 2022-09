'Mulher-Hulk': 3º episódio tem participação de Megan Thee Stalion

(Contém spoilers do terceiro episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis.)

As participações especiais que expandem seu universo têm sido uma parte importante dos Estúdios Marvel ultimamente.

Vimos o Aranhaverso e o Multiverso da Loucura nos trazer aparições de super-heróis que muitos fãs nunca pensaram ser possível na tela, de todos os Homens-Aranha cinematográficos no mesmo lugar ao mesmo tempo a Patrick Stewart aparecendo como Professor Charles Xavier dos X-Men. Agora, o último episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis no Disney Plus, que começou a ser transmitido na quinta-feira, deu ao Universo Cinematográfico Marvel seu próximo grande momento com uma super participação especial.

Entramos no Meganverso.

Megan Thee Stallion agora é oficialmente canônica no UCM. A renomada rapper desempenhou um papel em uma das piadas mais engraçadas de Mulher-Hulk até agora.

No terceiro episódio, uma metamorfa asgardiana idosa é acusada de assumir a forma de Megan Thee Stallion e usar sua recém-descoberta gostosura para seduzir um otário desavisado - que por acaso é o colega de trabalho da Mulher-Hulk/Jennifer Walters em seu escritório de advocacia - e fraudar uma soma de seis dígitos. Antes de levar seu coração partido e seu caso ao tribunal, Dennis Bukowski (Drew Matthews) é ridicularizado quando tenta explicar a quem quiser ouvir que ele realmente acreditava que Megan Thee Stallion estava apaixonada por ele. Isso é especialmente engraçado, considerando que Bukowski passa a maior parte de seu tempo em Mulher-Hulk até agora revoltando qualquer mulher que o encontre.

Durante os processos judiciais, a verdadeira Megan Thee Stallion é vista na área de estar pública declarando-se a verdadeira Meg. Mas esse não é o fim de sua participação especial. A cena pós-créditos deste episódio apresenta Megan Thee Stallion nos escritórios de advocacia da Mulher-Hulk (Tatiana Maslany) contratando a mais nova super-heroína do UCM como sua nova advogada, para o deleite de Walters, que é uma superfã.

E é aí que a dança twerk começa.

Você leu isso corretamente. A mesma série que deixou todos saberem que o Capitão América é bem desenvolvido agora é o lar do primeiro momento certificado de twerk do UCM. Não há barreiras que a Mulher-Hulk não consiga atravessar.

Megan Thee Stallion e a Mulher-Hulk (que é transformada em uma forma gerada por computador) dançam um twerk comemorativo no trabalho e o resto é história.

Houve várias piadas ao longo dos anos sobre o quanto todo mundo ama o traseiro do Capitão América. Isso inclui uma cena de viagem no tempo em Vingadores:Ultimato, onde até Steve Rogers/Capitão América (Chris Evans) tem que admitir que tem muita vantagem lá atrás, e uma menção de seus ativos em Mulher-Hulk. Mas o twerk é um superpoder que ainda não havia sido exibido no UCM. Até agora.

Conversas sexuais. Rotação com radiação gama. Três episódios e está claro que este não é o UCM de seus avós. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES