Morre o ator Clark Middleton, da série 'The Blacklist', aos 63 anos

O ator Clark Middleton, da série The Blacklist, morreu neste domingo, 4, aos 63 anos, em sua casa, em Los Angeles. Segundo seu agente, Steve Stone, a causa de sua morte foi o vírus do Nilo Ocidental, uma doença que não tem cura ou mesmo vacina e é transmitida por mosquitos.

A mulher de Clark, Elissa, escreveu: "Clark era uma alma linda que passou a vida desafiando limites". Desde os quatro anos de idade, o ator lidava com artrite reumatoide.

Clark Middleton surgiu pela primeira vez, em 1983, em um episódio de American Playhouse. E esteve em séries como Law & Order e Twin Peaks. No cinema, participou de filmes como Kill Bill: Volume 2 (2004), Sin City: A Cidade do Pecado (2005) e Expresso do Amanhã (2013).

The Blacklist

Na série, que está em sua sétima temporada, Clark Middleton intepretava Glen Carter, um funcionário público que presta serviços ao criminoso Raymond Reddington (James Spader). Na trama, Glen é lado mais engraçado, sempre com alguma fala ou proposta que tiram Red do sério, mas a amizade entre os dois sempre fala mais alto. Seriado pode ser visto na Netflix.

Atores da série The Blacklist se manifestram em redes sociais para prestar homenagem ao colega e amigo.