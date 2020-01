'Meu Amigo Totoro', 'A Viagem de Chihiro' e mais 19 filmes do Studio Ghibli devem entrar na Netflix

A Netflix anunciou que vai incluir no seu catálogo as animações japonesas do Studio Ghibli, de Hayao Miyazaki. De acordo com a divulgação do serviço de streaming, no dia 1º de fevereiro devem constar na platorma os títulos O Castelo no Céu (1986), Meu Amigo Totoro (1988), O Serviço de Entregas da Kiki (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1994), Ocean Waves (1993), Contos de Terramar (2006).

A segunda parte das animações entra no catálogo no dia 1º de março, e a última em 1º de abril. Confira a lista completa:

1 de Fevereiro:

O Castelo no Céu (1986)

Meu Amigo Totoro (1988)

O Serviço de Entregas da Kiki (1989)

Only Yesterday (1991)

Porco Rosso: O Último Herói Romântico (1992)

Ocean Waves (1993)

Contos de Terramar (2006)

1 de Março:

Nausicaä do Vale do Vento (1984)

Princesa Mononoke (1997)

Meus vizinhos, Os Yamadas (1999)

A Viagem de Chihiro (2001)

O Reino dos Gatos (2002)

Arrietty (2010)

O Conto da Princesa Kaguya (2013)

1 de Abril:

PomPoko - A Grande Batalha dos Guaxinins (1994)

Sussuros do Coração (1995)

O Castelo Animado (2004)

Ponyo - Uma Amizade que Veio do Mar (2008)

Da Colina Kokuriko (2011)

Vidas ao Vento (2013)

As Memórias de Marnie (2014)