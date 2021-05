'Mare of Easttown' terminou com reviravolta, mas não foi única razão pela qual foi um sucesso

Antes de mais nada, um aviso: o texto a seguir contém spoilers sobre o último episódio de Mare of Easttown. Em retrospecto, as pistas sobre Ryan Ross estavam lá o tempo todo. A súbita explosão de violência contra um colega de classe agressor. A conversa abafada com seu pai tarde da noite. A expressão em seu rosto quando a brilhante detetive Mare Sheehan (interpretada por Kate Winslet) apareceu em sua casa no episódio da semana passada.

Mas, ainda assim, quem teria previsto que o estudante do ensino médio Ryan (Cameron Mann) foi quem atirou e matou Erin McMenamin (Cailee Spaeny), a jovem mãe solteira que foi encontrada morta no episódio piloto de Mare of Easttown, drama policial da HBO que tem impulsionado as redes sociais nas últimas sete semanas?

OK, apesar de ele ser uma criança, muitos espectadores adivinharam que era Ryan. Mas eles também adivinharam que era Dylan, ou Brianna, ou John, ou Billy, ou Richard, ou Deacon Mark, ou a miríade de outros personagens suspeitos que compunham o universo Mare. O mistério foi a principal qualidade do drama policial fascinante, que terminou na noite de domingo, 30, e resultou em incontáveis "recapitulações", memes e teorias de fãs online, e inspirou uma paródia de Saturday Night Live após apenas três episódios.

Ao final, os espectadores finalmente descobriram que o pai de Ryan, John (Joe Tippett), era quem estava tendo um caso secreto com Erin e era o pai de seu bebê - sim, John, mais de 20 anos mais velho que Erin.

John confessou à polícia ter matado Erin, mas logo houve uma grande reviravolta: Mare descobriu que, depois de Ryan ter descoberto a infidelidade de seu pai, ele roubou uma arma e confrontou Erin, tentando assustá-la para que acabasse com o caso.

Quando Erin tentou tirar a arma dele, ele acidentalmente atirou nela. Ryan ligou freneticamente para o pai, que lhe prometeu que cuidaria de tudo e que seria o segredo deles para sempre. Embora isso não seria fácil com Mare no caso.

Winslet realmente merecerá o prêmio Emmy de atriz principal que ela inevitavelmente ganhará por cenas como a em que processa o fato de que o assassino era Ryan, filho de sua melhor amiga de longa data, Lori (Julianne Nicholson). E Nicholson provavelmente ganhará o Emmy de atriz coadjuvante, pela cena em desabou após a prisão de Ryan e voltou sua fúria para Mare. "Por que você não pode simplesmente deixar pra lá?" disse ela, soluçando histericamente que foi um acidente, e que John estava disposto a assumir a culpa pelo filho deles. "Minha família inteira se foi agora por sua causa."

A série acabou envolvendo de forma muito mais organizada do que a maioria dos dramas policiais: Mare e Lori eventualmente tiveram uma cena dolorosa em que Lori se derreteu chorando nos braços de Mare. Ela se despediu de sua aventura de curto prazo, Richard (Guy Pearce), que realmente foi um cara legal o tempo todo.

Mare ganhou a custódia de seu neto, Drew, em um momento de partir o coração depois de descobrir que a mãe dele estava indo para a reabilitação. E, nos minutos finais, Mare reuniu forças para retornar ao seu sótão, local onde seu filho tirou a própria vida, um passo crítico em seu próprio processo de luto e cura.

Isso apenas arranha a superfície do número de histórias que aconteceram durante a série ambientada em Delaware County ("Delco"), um subúrbio fora da Filadélfia, onde todos os personagens pareciam estar relacionados entre si e com passados "extremamente complicados". Mas esses enredos entrelaçados são um dos principais motivos pelos quais a série aumentou seu público a cada semana: o episódio da semana passada ganhou 2 milhões de espectadores em todas as plataformas, mais do que dobrando sua audiência de estreia em abril.

Mare tem sido a série principal transmitida pela HBO por três semanas consecutivas, disse a empresa em comunicado, acrescentando que é a única outra série da rede além do tortuoso The Undoing, com Hugh Grant e Nicole Kidman, que crescia a cada semana em sua primeira temporada.

"Reconhecemos imediatamente que se tratava de um drama policial, uma ótima história com reviravoltas e uma mudança de foco sobre quem pode ser o assassino a cada novo episódio", disse Nora Skinner, vice-presidente sênior da HBO, a principal executiva de criação da série. "Mas também estava relacionado a este belo drama comunitário, sobre um lugar e um grupo de pessoas, uma comunidade onde todos têm uma história compartilhada."