Maluma narra série documental 'Mi Selección Colombia'

BOGOTÁ - A Amazon Prime Video vai estrear sua série documental Mi Selección Colombia em 28 de janeiro, narrada pelo cantor e compositor Maluma, que conta intimamente a história de amor dos colombianos com seu time de futebol nacional.

A série, que pode ser vista em 240 países e territórios, acompanha a seleção colombiana durante as partidas da Copa América 2021 e sua luta pela classificação para a Copa do Mundo Catar 2022.

Durante seis episódios de 40 minutos cada, os telespectadores poderão ver imagens inéditas que captam a intimidade da seleção nacional, seus altos e baixos, revelando detalhes pouco conhecidos do funcionamento do time do café.

"Adoramos poder trazer histórias originais para os clientes do Amazon Prime Video e compartilhar a emoção dos torcedores da Seleção Colombiana, apresentando uma equipe técnica e jogadores com uma longa e importante carreira no futebol", disse em comunicado Javiera Balmaceda, líder da seleção de conteúdo original para a América Latina de língua espanhola no Amazon Studios.

"Temos certeza de que nosso público colombiano vai adorar esse olhar íntimo de sua amada seleção", acrescentou.

Na Colômbia, o futebol e a seleção são uma espécie de válvula de escape para a realidade de violência, pobreza, desemprego e outros problemas sociais que existem no país sul-americano de 50 milhões de habitantes.

Mi Selección Colombia é a mais recente produção Amazon Original anunciada pela Amazon Prime Video e se junta a uma lista de séries originais e exclusivas aclamadas pela crítica, como The Boy from Medellín, Súbete A Mi Moto e La pack.