Lucifer retorna para a quinta temporada da série

A Netflix divulgou o trailer da quinta temporada da série Lucifer. Nos novos episódios, o protagonista, interpretado por Tom Ellis, retorna após passar um longo tempo no inferno. E volta em dose dupla, já que Lucifer traz consigo o irmão gêmeo, Miguel.

A Netflix recuperou a série Lucifer, que havia sido cancelada pela Fox, dando continuidade com duas novas temporadas, a quarta e a quinta (que estreia no dia 21 de agosto) e já confirmou que haverá a sexta e última temporada. As temporadas anteriores estão disponíveis na plataforma.

Leia Também ‘Lucifer’, um diabo que veio para botar fogo na telinha

Criada por Tom Kapinos e baseada em personagem que integra os quadrinhos The Sandman, de Neil Gaiman, Lucifer conta a história do diabo que, não aguentando mais ficar tomando conta do inferno, decide largar o posto e fixar residência em Los Angeles. Descendo à Terra, ops, subindo à superfície, melhor dizendo, inicia uma nova vida como dono de uma boate, onde toca piano, bebendo, brigando e seduzindo todos com seu charme infernal.