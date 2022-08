Lady Di: Sete filmes e séries para conhecer a história da princesa, morta há 25 anos

Para muitas pessoas, Lady Di viveu um conto de fadas. No entanto, a história teve um final trágico, culminando em um acidente de carro em 1997, que resultou na morte da Princesa de Gales. Apesar de parecer uma grande história de amor, seu casamento com o Príncipe Charles, o primeiro na linha de sucessão ao trono do Reino Unido, passou por dificuldades e crises vistas aos olhos do mundo inteiro, que não passaram despercebidas pela imprensa.

A história da Princesa de Gales foi contada inúmeras vezes em filmes, séries e documentários. A perda de Diana, há 25 anos, gerou comoção global deixando dois filhos e seus admiradores órfãos no mundo inteiro. Relembrando os 25 anos de sua morte, celebrado nesta quarta-feira, 31, o Caderno 2 preparou uma lista com sete produções que contaram a história da princesa. Saiba quais e onde assistir.

The Crown

Série de sucesso da Netflix conta a história do reinado da Rainha Elizabeth 2ª, que assumiu o trono em 1953 após a morte de seu pai, o rei Jorge 6º. Como a história começa na década de 1950, Lady Di só aparece na quarta temporada, a última disponibilizada na plataforma de streaming. Apesar de não serem os protagonistas da série, a história de Diana e Charles tem bastante destaque. A temporada acaba com a princesa ainda viva.

Spencer

O filme retrata um pequeno momento da história do casamento de Lady Di e Príncipe Charles, quando a crise já está instalada no romance real. Rumores do divórcio e casos extraconjugais já são vistos e ouvidos na imprensa, mas mesmo assim, a família se reúne para as festividades do Natal na propriedade de Sandringham. Spencer, que tem o nome de solteira de Diana, está disponível no Prime Video. O filme dirigido por Pablo Larraín tem a atriz Kristen Stewart interpretando a princesa, o que garantiu sua primeira indicação ao Oscar de melhor atriz.

A Rainha

Disponível no Starzplay, o filme dirigido por Stephen Frears traz a reação da família real britânica e do primeiro-ministro da época, Tony Blair, logo após a morte da princesa. Sem mensurar a repercussão do acidente no mundo inteiro, a rainha Elizabeth 2ª (Helen Mirren) decide se fechar com a família no palácio Balmoral. Na historia, é Tony Blair, interpretado por Michael Sheen, que percebe que os líderes do Reino Unido precisam tomar medidas que os aproximem da população. Então, ele busca a rainha para chegarem juntos a um acordo sobre como a família deve responder à tragédia, enquanto desejam manter a privacidade.

Diana: O Musical

O musical de David Bryan e Joe DiPietro sobre a Princesa de Gales está disponível na Netflix. Os autores esolheram não apenas retratar Diana como um ícone da moda e beleza, mas como um mulher inteligente e perspicaz. No entanto, assim como grande parte das produções que mostram a vida da princesa, o musical também mostra como Diana, após seu casamento com Charles, mergulha em um universo completamente distante do dela. O longa é, na verdade, uma filmagem do musical da Broadway, feita durante o fechamanto dos teatros por conta da pandemia de covid.

Diana

O drama biográfico, dirigido por Oliver Hirschbiegel, é baseado no livro biográfico Diana: Her Last Love, de Kate Snell, que conta os últimos dois anos da vida da Princesa de Gales. Um dos focos da história é o suposto romance secreto da princesa, interpretada por Naomi Watts, com o cirurgião paquistanês Hasnat Khan, interpretado por Naveen Andrews, além do envolvimento polêmico com o egípcio Dodi Al-Fayed (Cas Anvar) mostrado como pouco sério. Diana está disponível no Prime Video.

A História de Diana

Documentário acompanha a vida de Diana e destaca o legado de um dos maiores ícones do século 20, fazendo uso de imagens raras e testemunhos pessoais sobre a princesa. Dirigido por Jemma Chisnal, o filme lançado no ano passado pode ser visto no Globoplay.

Diana - 7 Dias

O documentário mostra os sete dias que antecederam a morte da Princesa de Gales, há 25 anos. O filme se concentra na morte e no funeral de Diana. O documentário também mostra o efeito que isso teve nas pessoas mais próximas a ela e no luto dos admiradores da princesa. Disponível no Globoplay.