Julia Roberts e Sean Penn vão protagonizar série sobre o caso Watergate

A Starz anunciou nesta segunda, 22, que irá produzirá a série antológica Gaslit, que será protagonizada por Julia Roberts e Sean Penn. Com direção de Matt Ross, produção será uma adaptação da primeira temporada do premiado podcast sobre Watergate, Slow Burn.

Gaslit vai ser exibida no canal Starz nos Estados Unidos e Canadá, e em sua plataforma de streaming Starzplay na Europa, América Latina e Japão.

“Em Gaslit, não só temos a oportunidade de contar uma história incrível e não contada ao trazer o papel histórico de Martha Mitchell em Watergate para o primeiro plano, mas também temos a sorte incrível de ter um elenco dos sonhos que inclui Julia e Sean e a melhor equipe criativa e parceiros que poderíamos ter pedido”, disse Christina Davis, presidente de Programação Original da Starz, no comunicado à imprensa.

Versão do escândalo de Watergate enfoca as histórias não contadas e os personagens esquecidos do escândalo. Ela será centrada em Martha Mitchell, vivida por Roberts. Uma grande personalidade que diz o que pensa, Martha é uma socialite celebridade do Arkansas e mulher do leal Procurador Geral de Nixon, John Mitchell, interpretado por Penn. Apesar de sua filiação partidária, ela é a primeira pessoa a soar publicamente o alarme sobre o envolvimento de Richard Nixon em Watergate, causando o desmoronamento tanto da presidência quanto de sua vida pessoal. Como Procurador Geral, John Mitchell (Penn) é o conselheiro mais confiável e melhor amigo de Nixon. Temperamental, desbocado e implacável – mas perdidamente apaixonado por sua esposa famosa por ser franca – ele é forçado a escolher entre Martha e o Presidente.

