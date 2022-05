Jodie Foster estará no elenco da quarta temporada de 'True Detective'

A atriz Jodie Foster estará na próxima temporada da série True Detective, que ainda está em fase de produção e não tem data para estrear. Seu nome foi confirmado nesta quinta-feira, 26.

Foster será Liz Danvers, uma das detetives responsáveis por resolver um caso de desaparecimento de seis homens que trabalham em um centro de pesquisa no Ártico. Ela é vencedora do Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em Silêncios dos Inocentes, em que interpreta uma investigadora tentando desvendar os segredos do serial killer Hannibal Lecter.

A atriz também levou a mesma estatueta por seu trabalho no filme Acusados, em que vive uma garçonete estuprada por três homens e que luta por justiça, ao lado de uma promotora.

Além de atuar, Jodie Foster será creditada como produtora executiva da série.