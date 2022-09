‘House of the Dragon’ sai da Fortaleza Vermelha e aposta na ação

A Casa do Dragão, ou House of the Dragon, tomou um bocado de ar no terceiro episódio, que estreou ontem na HBO e HBO Max. Enquanto o anterior foi recheado de intrigas palacianas, neste quase todas as cenas aconteceram fora da Fortaleza Vermelha.

ATENÇÃO: O texto a seguir contém spoilers do terceiro episódio de A Casa do Dragão, que estreou ontem na HBO e HBO Max. Leia só depois de assistir, ou siga por sua conta e risco.

Rhaenys (Eve Best) provou que para uma boa previsão não é preciso ter poderes mágicos – se Melisandre (Carice van Houten) tivesse metade da visão de jogo da Rainha que Nunca Foi em A Casa do Dragão, muitos problemas teriam sido evitados em Game of Thrones.

E olha que Rhaenys nem aparece neste capítulo, em que o veterano Miguel Sapochnik passou a bola da direção para Greg Yaitanes. Ele faz um belo trabalho, começando por uma sequência mostrando a ação do Engorda Caranguejo em Passopedra e a guerra que Daemon Targaryen (Matt Smith) e Corlys Velaryon (Steve Toussaint) armaram por lá. Logo de cara, ataque de dragão.

Pouco depois, fica claro que estamos alguns anos adiante do episódio anterior. Viserys I (Paddy Considine) volta a mostrar que ele está mais preocupado com samba e Carnaval do que com os rumos do reino. Com sorriso pateta no rosto, ele comemora o segundo aniversário de Aegon, seu filho chorão com Alicent (Emily Carey), que já carrega outro no ventre. Rhaenys tinha razão. E agora?

Rhaenyra (Milly Alcock), lógico, não está nada feliz com isso. Ela some durante a festa, recusa-se a ir à caçada. “Ninguém veio aqui por minha causa”, diz. Acaba indo a contragosto, só para perceber que seu pai está tentando casá-la com um Lannister tão arrogante quanto e bem menos charmoso do que Jaime (Nikolaj Coster-Waldau). Fica possessa. O que Rhaenys falou para ela anos antes – para a gente, no episódio anterior – ficou na sua cabeça. Rhaenyra, que se lembra bem da obsessão do seu pai por um filho homem, vai ser substituída agora que um herdeiro mais aceitável por ser homem. E outros membros da corte não a deixam se esquecer que sempre haverá ameaça sobre sua posição.

Viserys I garante a Rhaenyra que ela não vai ser substituída como herdeira. Mas depois de levar na cara que ele não tinha escolhido a mulher mais adequada, e sim aquela de quem mais gostava, Viserys diz a Rhaenyra que ela pode escolher o futuro marido. As cenas de brigas e diálogos entre Considine e Alcock, aliás, são excelentes.

A outra parte do episódio é focada em Daemon. Sua guerra contra o Engorda Caranguejo vai mal, apesar dos seus dragões. A conselho de Alicent, Viserys finalmente aceita mandar ajuda. Mas parece que Daemon não estava tão necessitado assim. Ele finge se render ao Engorda Caranguejo e lidera um ataque suicida em que luta com meio exército sozinho.

É uma cena impressionante, que lembra a atuação de Jon Snow (Kit Harington), seu descendente, em Hardhome. A batalha termina de forma sangrenta, com vitória de Daemon. Foi uma solução bastante rápida para uma guerra tão prolongada, mas é daquelas sequências que fazem este ser o universo Game of Thrones.

- A cena mais triste do episódio é aquela em que Viserys é convidado a matar um cervo já capturado e contido. Ele tem dificuldades de descer do cavalo, não consegue matar o animal de primeira. Tudo em nome de uma afirmação como homem e rei. Patético. E ele sabe disso, em mais um show de atuação de Paddy Considine.

- A cena mais bonita é o contraponto desta, quando Rhaenyra e Criston Cole (Fabien Frankel) encontram o cervo branco que estava sendo caçado pela companhia do rei, e ela resolve apenas admirá-lo, sem matar o animal.

- Rhaenyra parece estar agindo como criança mimada, mas ela sabe que entre seus deveres está se casar e ter filhos. Só que se sente ameaçada, usada e quer selecionar quem vai ser seu marido. Os próximos episódios vão apresentar sua escolha.

- Alicent demonstra que está bastante infeliz, com a maternidade, com o casamento, com a pressão do pai, Otto Hightower (Rhys Ifans) para que ela convença Viserys a mudar o herdeiro do trono. A todo momento, ela tenta se reaproximar de Rhaenyra, sem sucesso, lógico. A princesa sente-se traída e tem razão.

- Uma salva de palmas para os figurinos, especialmente de Rhaenyra, com casacos imitando escamas de dragão.

- E, como sempre, qual será o próximo passo de Daemon em direção ao caos?