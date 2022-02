HBO Max, Globoplay e Amazon Prime Vídeo: Confira o que chega de melhor ao streaming em fevereiro

Em fevereiro, não faltarão novidades para quem acompanha as plataformas de streaming, ainda mais para quem assina a HBO Max, que este mês traz 67 novidades entre filmes, séries, animes e eventos ao vivo. Entre os destaques estão o retorno de séries, como Raised by Wolves e My Brilliant Friend, que voltam para a segunda e terceira temporada, respectivamente. Além disso, a plataforma fará as transmissões ao vivo do Campeonato Paulista e das oitavas de final da Champions League.

No Globoplay, os destaques são duas novelas que chegam ao catálogo: Paraíso Tropical e Tropicaliente. Para os assinantes do Globoplay+, a plataforma transmite os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 no SporTV entre 4 e 20 de fevereiro. Na Amazon, o destaque é a 4ª temporada de “A Maravilhosa Sra. Maisel”. A série acompanha Midge Maisel ao desafiar o machismo na sua carreira como comediante na Manhattan de 1950. Confira:

Amazon Prime

04/02 – Reacher

A série de romances de ação de Lee Childs inspira o novo seriado da Amazon. Na trama, Jack Reacher é um investigador de polícia e veterano de guerra que se envolve na investigação de assassinatos em série em uma cidadezinha.

18/02 – A Maravilhosa Sra. Maisel (4ª temporada)

A cultura série sobre a cultura do stand-up e a realidade feminina nos EUA dos anos 1950 retorna. Na nova temporada, a comediante Maisel Midge (Rachel Brosnahan) tenta dar a volta por cima na sua carreira, após passar por dificuldades.

Globoplay 03/02 - Angela Black

A produção é um suspense e gira em torno de Angela, uma mulher que tem uma vida tranquila até a chegada de Ed , um investigador particular, em sua vida. O profissional começa a revelar os segredos mais sombrios de Oliver, marido da protagonista.

14/02 - Tropicaliente

Escrita por Walther Negrão, a trama conta a história de Letícia, uma jovem que deixa sua vida de luxo para trás para viver um romance com Ramiro. Ela é filha do rico empresário Gaspar, que não aceita a rebeldia da filha.

28/02 - Paraíso Tropical

A história escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares gira em torno das gêmeas Paula e Thaís, ambas interpretadas por Alessandra Negrini. Elas só descobrem sobre a existência uma da outra ao longo da trama. Outro destaque é o casal Bebel (Camila Pitanga), uma prostituta, e Olavo (Wagner Moura), um empresário.

HBO Max

03/02 – Raised by Wolves (2ª Temporada)

O sci-fi produzido por Ridley Scott (“Alien” e “Blade Runner”) dá seguimento a sua trama reflexiva, sobre um casal de andróides programado para criar crianças humanas em um planeta inóspito.

10/2 – Kimi

O cineasta Steven Soderbergh dirige para a HBO Max este filme exclusivo, sobre uma técnica em computadores que descobre um assassinato por meio de um software de assistente de voz.

28/02 - My Brilliant Friend (3ª temporada)

O desaparecimento de sua velha amiga Lila Cerullo faz com que a autora de 60 anos, Elena Greco, reflita sobre o início da amizade na Nápoles de 1950, quando eram duas jovens totalmente diferentes.