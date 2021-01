HBO Max cogita série de animação de 'Game of Thrones'

O sucesso de fantasia Game of Thrones pode entrar no reino da animação com uma nova série para o serviço de streaming HBO Max, noticiou a revista The Hollywood Reporter na quarta-feira.

Executivos da HBO Max começaram a realizar reuniões com roteiristas a respeito de uma possível série dramática de animação para o público adulto, segundo a publicação. Um porta-voz da HBO não quis comentar a reportagem.

Game of Thrones, baseada nos romances de George R.R. Martin, tornou-se um fenômeno global e conquistou 12 prêmios Emmy, entre eles o mais prestigioso, que é o de melhor série dramática.

A atração chegou ao fim na HBO em 2019. Executivos vêm trabalhando para desenvolver novos programas para a franquia enquanto competem com Walt Disney, Netflix e outros pelos espectadores de streaming.

Atualmente, a HBO está trabalhando em uma série derivada da franquia chamada House of the Dragon, que transcorrerá 300 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones e deve estrear no ano que vem.