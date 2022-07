HBO Max anuncia início da produção da quarta temporada de ´Succession´

Se você é fã de Succession, a espera pela nova temporada está um pouco menor. É que a HBO Max anunciou o início da produção da quarta temporada da série dramática da HBO vencedora do Emmy. Sequência ainda não tem data para estrear.

Criada por Jesse Armstrong, a série explora temas como poder e dinâmica familiar através dos olhos do patriarca Logan Roy (Brian Cox) e seus quatro filhos adultos, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck). As três primeiras temporadas estão disponíveis na HBO Max.

Na quarta temporada, que terá dez episódios, a venda do conglomerado de mídia Waystar Royco ao visionário tecnológico Lukas Matsson está cada vez mais próxima. A perspectiva desta venda causa angústia e divisão familiar entre os Roys, que antecipam como serão suas vidas quando o negócio for concluído. Uma luta pelo poder se instala à medida que a família pondera um futuro no qual sua influência cultural e política é severamente reduzida.

As duas primeiras temporadas de Succession obtiveram 23 indicações ao Emmy e nove vitórias, incluindo Melhor Série de Drama, para a segunda temporada. A terceira temporada, que estreou em outubro, liderou o SAG Award para Melhor Elenco em Série de Drama.

O elenco da quarta temporada inclui: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoë Winters e Jeannie Berlin.