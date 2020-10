Halloween: Confira 6 episódios especiais de séries para se divertir no 'Dia das Bruxas'

Não é só o cinema que tem grandes cenas de Halloween. Muitas séries dedicam episódios especiais em suas temporadas de um jeito bem divertido, sem monstros, nem sangue.

Para quem prefere evitar a parte dos sustos, confira a lista de sete séries com episódios especiais sobre os Dias das Bruxas nas comédias de mais sucesso. Tem a confusão na casa de Friends, a festa frustrada de Modern Family e a maratona de The Simpsons. Mais doce que pirulito de criança.

Friends: The One With the Halloween Party

Para começar, uma das séries mais queridas não poderia deixar de comemorar o Halloween. No sexto episódio da 8ª temporada de Friends, Monica e Chandler fazem uma festa em casa e convidam os amigos. Phoebe convida a sua irmã gêmea, Úrsula. Rachel fica responsável por receber as crianças, mas quando os doces acabam, ela se vê obrigada a oferecer outra coisa.

The Big Bang Theory: The Middle Earth Paradigm

No sexto episódio da primeira temporada de The Big Bang Theory, Penny dá uma festa em sua casa e o melhor de tudo são as fantasias dos nerds. Leonard vai vestido de Frodo enquanto tenta se aproximar da garota. Howard se veste de Robin Hood e Sheldon de Efeito Doppler, embora ninguém reconheça bem as fantasias.

The Office: Halloween

No quinto episódio da segunda temporada de The Office, Michael precisa demitir alguém até o fim do mês, mas não tem coragem. Quando chega o Dia das Bruxas, ele percebe que terá de fazer essa díficil escolha, no meio da festa.

Glee: The Rocky Horror Glee Show

No quinto episódio da segunda temporada de Glee, os alunos do clube de canto fazem uma homenagem a The Rocky Horror Picture Show, dos anos 1970. Uma dupla diversão ao ouvir as versões das músicas do filme, junto com as coreografias e fantasias.

Modern Family: Casa aberta de horrores

No quinto episódio da quarta temporada de Modern Family, a personagem Claire demonstra que o Halloween é sua festa preferida. A paixão é tanta que os vizinhos ficam um pouco assustados com a obsessão da mulher e decidem fugir da festa. Para se consolar, ela decide que a próxima vítima de seus sustos será Phill.

The Simpsons

Aqui não faltam episódios especiais, com uma lista enorme no seriado da família Simpsons. Para festejar nesta sábado, a FOX Chanell vai exibir todos os 30 especiais temáticos do Dia das Bruxas, a partir das 10h com o primeiro Treehouse of Horror. Cada episódio tem 25 minutos, e eles serão exibidos em sequência. O mais recente exibido em agosto deste ano será transmitido pela primeira vez no País, às 22h30.