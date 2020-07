'Glee': melodias e tragédias da série que já acabou, mas ainda rende episódios sombrios

Com certeza, o Episódio mais musical da temporada. Grande fenônemo, a série Glee também é assombradada por muitas tragédias. A criação de Ryan Murphy é a protagonista desta quarta-feira, 22.

Exibida pela primeira vez em maio de 2009 e com dez anos de lançamento, a produção deixou cenas e episódios marcantes. Na trama, o espectador segue o dia a dia do coral New Directions. Liderado pelo professor Will Schuester (Matthew Morrison), o Club Glee dá um show. Para comentar as seis temporadas da produção, o Episódio recebe o jornalista e fã, João Ker.

Nesta edição, Clara Rellstab, Leandro Nunes e Simião Castro lembram cenas e momentos mais marcantes, como o nascimento do filho de Quinn, ao som de Bohemian Rhapsody, o especial dedicado à cantora Britney Spears - com direito à participação da estrela - e o recorde: na época, o episódio foi visto por mais de milhões de norte-americanos.

Antes de Britney, Madonna também é homenageada, com uma rara apresentação musical de Sue Sylvester (Jane Lynch). Ao longo das seis temporadas, participaram artistas como Neil Patrick Harris, Gwyneth Paltrow e Ricky Martin.

Mas Glee não é só divertimento. O elenco está cercado de desfechos sinistros. Nas últimas semanas, os fãs estavam apreensivos com o desaparecimento da atriz Naya Rivera (Santana) em um lago na California. Na segunda, 13, o corpo dela foi encontrado, no mesmo dia em que se completavam sete anos da morte de um colega de elenco, o ator Cory Monteith (Finn). Em 2013, ele morreu por overdose de drogas.

Em 2018, Mark Salling, que interpretou Noah Puckerman, morreu em um aparente suicídio após ser considerado culpado por posse de pornografia infantil. Tinha 35 anos.

