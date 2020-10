Franquia de games Assassin's Creed ganhará série live-action na Netflix

A Netflix anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira, 27, que fará uma versão live-acion da franquia de games Assassin's Creed.

A produção executiva da série ficará por conta de Jason Altman e Danielle Kreinik, que são da desenvolvedora do game, a Ubisoft.

Uma série live-action de Assassin’s Creed vem aí pic.twitter.com/KIY6O8onoB — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 27, 2020

A empresa de streaming não divulgou maiores detalhes da produção, mas de acordo com a EW, o responsável pelas séries originais da Netflix, Peter Friedlander, disse estar comprometido a “criar um entretenimento épico e empolgante e fornecer um mergulho maior para fãs” no universo do videogame.

Assassin’s Creed já ganhou um versão em Hollywood. O filme foi estrelado e também produzido por Michael Fassbender, teve um custo de 125 milhões de dólares e rendeu 240 milhões de dólares no mundo todo - mas não recebeu boas críticas. A história, inclusive, faz parte da cronologia dos jogos e é mencionada em outros títulos da saga, como Assassin’s Creed Origins.