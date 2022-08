Filme 'Cinema Paradiso', de Giuseppe Tornatore, vai virar série de TV

O filme Cinema Paradiso vai inspirar uma nova série para a televisão e contará com a direção do próprio Giuseppe Tornatore em parceria com o produtor Marco Belardi. Ao todo, a série deve ter seis episódios na primeira temporada.

Leia Também Lançamentos da Netflix em agosto: Veja 10 dicas de séries e filmes

A obra, que tem o objetivo de ser internacional, será produzida pela Bamboo Production e, segundo a revista Variety, está em negociação com uma empresa de streaming norte-americana.

Para Tornatore, reconectar-se mais uma vez a Cinema Paradiso, o seu segundo filme que fez com Franco Cristaldi em 1988 e que conquistou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, ambos em 1990, e uma série de Baftas em 1991, é também uma forma de continuar a trabalhar com a obra do maestro italiano Ennio Morricone, falecido em 2020.

No ano passado, o diretor lançou Ennio, um documentário sobre o maestro italiano que teve uma enorme aceitação do público - e que integra a Festa do Cinema Italiano, em cartaz em diversas salas brasileiras.

A série Paradiso será a "mesma história do filme, mas de forma ampliada com vários focos de narrativas diferentes", disse Belardi à revista norte-americana. O produtor informou que Tornatore está escrevendo os episódios e a ideia é que a obra fique pronta em 2023.

A série ainda quer apresentar as contradições e os dramas da geração italiana do pós-Guerra, da força para recomeçar em conexão com a paixão pelo cinema daqueles anos.