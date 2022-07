‘Filhas de Eva’: Mulher acaba relação de 50 anos e influencia vida das outras

Três mulheres, três forças femininas, três formas de lutar por transpor barreiras que surgem pelo meio do caminho. Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo são as atrizes escolhidas para dar vida a essas personagens na série Filhas de Eva, que estreia nesta terça, 12, na Globo, mas que está há algum tempo na plataforma de streaming da emissora. Com direção de Leonardo Nogueira, atração foi criada e escrita por Adriana Falcão, Jô Abdu, Martha Mendonça e Nelito Fernandes.

A série começa em clima de lembranças de um casal com vida invejável. É a trajetória dessa união que é apresentada em um telão, durante a festa de Bodas de Ouro de Stella (Renata Sorrah) e Ademar (Cacá Amaral), ao som de You Are My Sunshine. Terminada a canção, um inesperado pedido de divórcio em alto e bom som é declarado por Stella. Daí em diante, cada detalhe de sua vida ganhará novo contorno.

“A primeira fala da Stella na série é: ‘Eu quero o divórcio’. Isso acontece na festa de comemoração dos 50 anos de casamento. E ela diz ‘eu não me reconheço mais’. Eu, Renata, acho isso tão incrível e importante para as mulheres”, reflete Renata Sorrah sobre sua personagem, que busca saber onde foi que ficou “a jovem cheia de planos, de sonhos, de coragem”, conta a atriz.

E será a partir desse momento de ruptura que se desencadearão as outras tramas. “Stella vai em busca de liberdade, dos seus desejos. Descobre que um casamento como o dela, como instituição, não é mais uma opção, como era anos atrás. A gente até fica achando que não é mais uma opção hoje em dia, mas na verdade ainda é para muitas mulheres. Nós, mulheres, ainda estamos em plena luta para abrir caminhos. A Stella não quer abandonar os seus sonhos por causa do casamento.”

Quando Stella, no dia de suas Bodas de Ouro, resolve acabar com um casamento de meio século, sua ação reverbera em todos que estão à sua volta, como a filha Lívia (Giovanna Antonelli). “Quando Stella, sem planejar, decide se separar, acabando com um casamento de 50 anos, essa libertação vai reverberar em outras mulheres da série, na sua filha, na sua neta, e eu espero que também nas espectadoras” (risos), afirma Renata.

“A partir da virada de Stella, o mundo de Lívia também começar a ruir, os castelos que ela criou vão desmoronando e suas fichas começam a cair”, conta Giovanna Antonelli. E a busca pela felicidade vem quando ela começa a entender o que é liberdade. E surge, então, Cléo (Vanessa Giácomo), a garota responsável pelo bolo da festa que será uma grande inspiração para a Lívia. “A relação de amizade entre elas é muito bacana”, diz. Giovanna conta que para interpretar Lívia foi preciso acessar sentimentos tão profundos nas relações familiares e ao mesmo tempo tão humanos, tão reais. “Com certeza todos irão se identificar com alguma situação de algum episódio. É inevitável. Porque temos uma história contemporânea e atual.”

Para Renata, a Lívia é o oposto da Stella. “A Stella se liberta e diz: ‘Isso eu não quero mais. Vou arcar com todas as consequências, mas eu vou romper com essa relação, com esse casamento e com essa vida que eu tive até agora’. Não é só com o casamento, é com a vida. E a filha não conseguiu romper ainda”, avalia.

Lívia é psicóloga, mas mantém um casamento que é envolto em “relação tóxica e neurótica” com o marido, Kleber (Dan Stubalch). “Eu acho que o que acontece é que ela rejeita a mãe diante de todas as decisões firmes e concretas que a Stella toma”, revela Giovanna. “A Livia não fica ao lado da mãe, mas, depois, ao longo da história, a atitude da Stella e o fato de ela se apaixonar de novo - olha que delícia - vão influenciar muito no casamento da própria Livia, que também está em crise”, analista Renata.

Quem entenderá melhor e aceitará a decisão de Stella será sua neta, Dora (Débora Ozório), que é a mais parecida com ela. “Dora é uma adolescente feminista, ativista, e tem orgulho da avó”, revela Renata. A garota se inspira nela. “Como adolescente, também vai ter seus problemas. Mas vai resolver, porque essa atitude da Stella vai ajudar todas as mulheres. Ela tem um orgulho da avó, ela se espelha na Stella.”