Ficção ‘The First Lady’ recria rotinas e ideias de Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama

No primeiro episódio de The First Lady, Michelle Obama (Viola Davis) faz um tour pelos aposentos privados da Casa Branca ao lado da ex-primeira-dama Laura Bush (Kathleen Garrett). “Não vou mentir para você, isso nunca vai parecer normal”, diz Bush, enquanto as duas passam pelas porcelanas e pinturas no hall central do prédio. “Mas você vai acabar encontrando uma maneira de torná-lo confortável.”

The First Lady, que estreia no dia 18 de abril no Paramount+, narra como três primeiras-damas americanas muito diferentes entre si – Obama, Betty Ford (Michelle Pfeiffer) e Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson) – lidaram com o fato de serem esposas políticas enquanto criavam famílias, apresentavam suas próprias ideias, tentavam manter suas identidades e eram responsáveis por decorar os espaços familiares da Casa Branca.

“Nenhuma das primeiras famílias se envolveu no projeto”, conta o produtor Tonny Fanning. “Viola Davis teve um contato inicial, mas um pouco limitado, com Michelle Obama. Muito do que se vê na residência, como tecidos, móveis e revestimentos de parede, veio de fotografias.”

Uma das dificuldades foi recriar a Casa Branca do casal Roosevelt, que remonta aos anos 1930 e 1940. “As fotos eram todas em preto e branco. Você pode ler as descrições de quais eram as cores, mas tomamos liberdades, para dar mais personalidade à Casa Branca daquela época, pois Eleanor Roosevelt não ligava muito para esse aspecto, queria apenas seus objetos pessoais por perto.”